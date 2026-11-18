Argentina se abstuvo en la votación de una resolución de las Naciones Unidas (ONU) destinada a intensificar las medidas para prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

La iniciativa fue aprobada el martes en la sede del organismo internacional, en Nueva York, en la Tercera Comisión de la Asamblea General con 175 votos afirmativos, seis abstenciones y un único voto negativo.

La decisión ubicó a nuestro país junto a Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún, mientras que Somalia fue el único Estado que rechazó el documento.

La resolución, impulsada por Canadá, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, España y Suecia, propone reforzar las políticas públicas para combatir la violencia de género, incluida la que se produce en entornos digitales.

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También insta a los Estados a garantizar los derechos humanos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva.

Por qué se abstuvo Argentina

La delegación argentina no pidió la palabra para explicar los motivos de su abstención. En cambio, Estados Unidos sí expuso sus objeciones al texto, en una postura que coincidió con la adoptada por el Gobierno argentino.

La representante estadounidense Kali Gasteiger, asesora del Consejo Económico y Social de la Misión de ese país ante la ONU, justificó la posición de Washington al señalar que no podía sumarse al consenso por diferencias con algunos términos de la iniciativa.

“Es decepcionante ver el controvertido término ‘salud sexual y reproductiva’ y la noción de ‘aborto seguro’ en esta resolución”, expresó Gasteiger, según el documento oficial de la delegación estadounidense. Asimismo, sostuvo que “no existe un derecho internacional al aborto” y que ningún Estado está obligado a financiarlo ni facilitarlo, en línea con la Declaración de Consenso de Ginebra.

De esa manera, el gobierno de Javier Milei quedó alineado nuevamente con Washington. El caso más reciente de esto fue la negativa a una resolución para prevenir y erradicar la tortura, una iniciativa que el país solía apoyar.

Por otro lado, en marzo pasado Argentina también rechazó una resolución contra la esclavitud y la trata de personas, impulsada por Ghana para que la esclavitud sea reafirmada como crimen de lesa humanidad y se promueva el debate sobre reparaciones históricas. Así, Argentina, Estados Unidos e Israel fueron los únicos tres países que votaron en contra.

Otro caso fue en octubre de 2025, cuando, junto a Washington y Tel Aviv, nuestro país rechazó una resolución de la ONU que condenaba el bloqueo a Cuba. (NA)