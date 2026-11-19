Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin llegan a la reunión tripartita en Shenzhen, China, en el marco de la cumbre de la APEC. (Foto: Reuters)

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó el jueves que su reunión trilateral con sus homólogos de Estados Unidos y Rusia tenía una “importancia trascendental” y Donald Trump celebró el carácter histórico del encuentro en Shenzhen, al margen del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“La reunión, por primera vez en la historia, de los líderes de China, Rusia y Estados Unidos tiene una importancia histórica trascendental”, dijo Xi al inicio de las conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin y Trump, que consideró que estaban “haciendo historia”.

El líder ruso habló de la responsabilidad de “mantener la paz”, mientras que Trump aseguró que están “en capacidad de reducir el arsenal nuclear” y dijo que hablaría con su homólogo ruso sobre la guerra en Ucrania.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Creo que él (Putin) y yo esperamos que el otro bando quiera ver el fin de la guerra”, afirmó.

Putin dijo que los tres países tienen “intereses comunes” en cerrar conflictos, incluida la guerra de Ucrania y subrayó que las tres potencias nucleares tienen “muchos intereses en común, en particular, en lo que respecta al arreglo de conflictos regionales, por supuesto, incluido la solución del conflicto en Ucrania”.

Por otro lado, el presidente estadounidense llamó a reducir los respectivos arsenales nucleares y pidió garantías para que “estas armas no sean usadas nunca”.

En su declaración de apertura de la reunión en la recluida Kylin Villa de Shenzhen, Trump aseguró: “Estamos en capacidad de dialogar sobre cómo reducir el número de armas nucleares y también de rebajar el riesgo de que esas armas sean jamás usadas”.

Trump, que a ratos se desviaba de su discurso escrito en papel, dijo que “francamente es difícil abandonar las armas nucleares como líder de un gobierno, por que así funciona el mundo”.

“Tenemos que cooperar para combatir la amenaza de proliferación nuclear en otros países del mundo. Eso es lo que estamos haciendo en Irán, que jamás tendrá un arma nuclear”, aseguró Trump frente a Xi y Putin.

Además, sostuvo: “Como las tres potencias nucleares más grandes del mundo con diferencia, Estados Unidos, Rusia y China se encuentran en una posición única para debatir cómo reducir el número de armas nucleares en la Tierra y también para disminuir el riesgo de que esas armas lleguen a utilizarse alguna vez”

A su vez, Xi afirmó: “Hay que hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear”.

Los tres mandatarios estárán reunidos este jueves en la ciudad china de Shenzhen, en una cumbre tripartita sin precedentes que estará atravesada por las guerras de Ucrania e Irán, las tensiones geopolíticas y el desarme nuclear.

La reunión se desarrollará en el complejo Kylin Villa, a los pies de la montaña homónima, y tiene como protagonistas a tres de los principales líderes mundiales en un contexto de múltiples crisis internacionales. Según adelantó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el encuentro durará menos de una hora.

Un contexto internacional complejo

La cita es seguida de cerca por Ucrania, los países europeos y Taiwán, que temen quedar al margen de eventuales acuerdos entre las tres potencias.

Según adelantó Pekín, a medida que avance el diálogo entre los mandatarios, estos mantendrán intercambios sobre la preservación de la paz mundial y la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias. Washington, por su parte, confirmó que también estarán sobre la mesa la guerra en Irán y el desarme nuclear.

En la previa de la reunión tripartita, Trump mantuvo dos breves encuentros bilaterales con Vladimir Putin y Xi Jinping por separado. Al acercarse al presidente ruso, Trump lo saludó con un apretón de manos y lo llamó “mi amigo”. “Hemos tenido una gran relación durante muchos años. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y creo que pueden salir cosas maravillosas de esto”, afirmó.

Respecto al encuentro con Xi Jinping, el presidente estadounidense elogió el vínculo personal que construyó con su par chino y aseguró que ambos tienen una relación “excepcional”. Trump también adelantó que le pediría a Xi que China compre más productos agrícolas estadounidenses, especialmente soja. Además, mencionó el interés de ambos países en trabajar para reabrir el estrecho de Ormuz, en medio de la guerra en Irán.

El mandatario estadounidense se mostró optimista sobre los resultados del encuentro con Putin y Xi. “Mucha gente no estaba segura de que saldría algo de ello. Creo que algo saldrá”, sostuvo.

Antes de eso, los tres dirigentes ya habían compartido sus primeros saludos durante un banquete organizado por Xi en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Se trató, además, del primer encuentro presencial entre Trump y Putin desde la reunión bilateral que mantuvieron en Alaska, en agosto de 2025.

El presidente chino recibió personalmente a Trump en el aeropuerto internacional de Bao’an, en Shenzhen, en un gesto diplomático poco habitual. Incluso lo abrazó al pie del avión, como devolución de la bienvenida que el mandatario estadounidense le había ofrecido durante su visita a Washington en septiembre.

Previo a ese encuentro, Xi mantuvo una reunión de más de dos horas con Putin, incluido un almuerzo de trabajo. Ambos dirigentes defendieron la construcción de un “orden multipolar más justo” y destacaron la solidez de la relación estratégica entre sus países, que se estrechó desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

“Los vínculos entre China y Rusia se han mantenido firmes como una roca ante todas las adversidades”, afirmó Xi, según la transcripción difundida por la agencia rusa TASS. Putin, en tanto, destacó la coordinación en política exterior entre Moscú y Pekín y aseguró que ambos países trabajan para construir un orden internacional más equilibrado.

El mandatario ruso llega a la cumbre después de participar en un encuentro con empresarios y dirigentes políticos de la APEC, donde calificó de “muy útil” la reunión a tres bandas. También cuestionó las sanciones occidentales impuestas contra Rusia por la guerra en Ucrania y sostuvo que no lograron frenar el crecimiento de su economía.

Trump, por su parte, también mantuvo una reunión bilateral con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien la calificó como “muy buena”. Entre los temas que tenía previsto abordar figuraban el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la situación migratoria en la frontera.

La cumbre tripartita se realiza en paralelo a la reunión de los 21 miembros de la APEC, aunque la expectativa internacional está concentrada en las conversaciones entre Trump, Xi y Putin, cuyos resultados podrían tener repercusiones en los principales conflictos y equilibrios geopolíticos actuales. (TN)