El diputado opositor Matan Kahana, del partido Yashar!, fue elegido martes nuevo presidente de la Knéset (Parlamento israelí), en una votación que otorga a la oposición el control de la agenda parlamentaria.

Además, en el tablero político, esto supone un duro revés para el partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Kahana, de 54 años y exmiembro de las fuerza especiales, sustituye en el cargo al oficialista Amir Ohana, tras recibir 66 de 120 votos a favor.

Su elección se produjo a raíz de una propuesta impulsada por el bloque opositor de centroderecha encabezado por Gadi Eisenkot, que busca hacerse con el dominio de las iniciativas parlamentarias antes de la formación del nuevo Gobierno.

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La elección permite al bloque opositor controlar el orden del día de los plenarios y autorizar la tramitación de propuestas legislativas, además de dirigir las sesiones y las votaciones.

Esta es una herramienta esencial para la oposición, que quiere desmantelar lo antes posible el legado legislativo de Netanyahu.

Matan Kahana (izquierda) y Gadi Eisenkot (derecha)

Ahora, la nueva mayoría podrá revertir algunas de decisiones del gobierno de Netanyahu, como la creación de una comisión legislativa de investigación sobre las fallas del Gobierno que precedieron a la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre de 2023.

Con un enfoque contrapuesto, la oposición impulsa una investigación independiente. También podrá contrarrestar la reforma judicial, fuertemente cuestionada durante meses por multitudinarias protestas. (TN)