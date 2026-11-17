Un ciberataque a gran escala alcanzó los sitios web de 178 empresas de todo el mundo, entre ellas algunas de las empresas y medios de comunicación más conocidos, como CNN, Fox News, BBC, Zoom, HSBC y Salesforce.

Los atacantes utilizaron una vulnerabilidad en una plataforma de terceros para distribuir un código malicioso con el objetivo de robar información financiera, acceder a datos de tarjetas de crédito y apropiarse de criptomonedas.

La campaña fue detectada por investigadores en ciberseguridad, que identificaron modificaciones no autorizadas en archivos utilizados por los sitios afectados. El código también incluía herramientas diseñadas para atacar dispositivos de Apple, especialmente iPhones y iPads que funcionan con versiones vulnerables de iOS.

El incidente puso en evidencia los riesgos de seguridad que pueden generar los servicios externos que utilizan grandes compañías para administrar sus páginas web. Aunque los sitios involucrados son de organizaciones reconocidas, eso no impidió que los visitantes quedaran potencialmente expuestos a las amenazas.

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Los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad en Optimizely, una plataforma que las empresas utilizan para probar distintas versiones de sus páginas web, realizar modificaciones y personalizar la experiencia de los usuarios.

Según explicó la compañía a BleepingComputer, una persona no autorizada explotó una falla en el proceso de registro de cuentas de su servicio Experimentation. De esa manera, consiguió insertar código JavaScript malicioso en los proyectos de algunos clientes.

El problema es que las páginas de las empresas afectadas cargaban esos archivos desde los servidores legítimos de Optimizely. Por eso, el código malicioso podía llegar a los visitantes a través de una herramienta que los sitios ya utilizaban habitualmente.

El investigador de seguridad Scott Helme, de Report URI, detectó 188 archivos infectados correspondientes a 178 organizaciones, después de analizar 1611 scripts de la plataforma. Los especialistas advirtieron que la cantidad real de sitios involucrados podría ser mayor.

Qué información buscaban robar los hackers

El código malicioso estaba preparado para ejecutar distintas acciones según el dispositivo y la actividad de cada visitante. Entre sus principales objetivos estaban:

Robar criptomonedas: podía reemplazar las direcciones de billeteras digitales que aparecían en una página o que los usuarios copiaban para realizar transferencias. Así, el dinero podía terminar en cuentas controladas por los atacantes.

Capturar datos bancarios: buscaba obtener números de tarjetas de crédito, fechas de vencimiento y códigos de seguridad ingresados en formularios de pago.

Acceder a información de navegación: podía recopilar cookies del navegador y tomar capturas de pantalla de los dispositivos.

Atacar dispositivos Apple: incluía herramientas de explotación conocidas como Coruna y DarkSword, destinadas a aprovechar vulnerabilidades en versiones anteriores de iOS.

De acuerdo con los investigadores, las billeteras vinculadas a los atacantes recibieron alrededor de US$7000 en criptomonedas durante el período analizado. Sin embargo, todavía no se pudo determinar cuánto dinero consiguieron robar efectivamente ni cuántos datos personales o financieros lograron obtener.

Qué empresas fueron afectadas y qué medidas tomaron



La investigación identificó páginas de organizaciones de distintos sectores, entre ellas medios de comunicación, compañías tecnológicas, entidades financieras y empresas comerciales.

Además de CNN, Fox News, BBC y Zoom, en el listado aparecen HSBC, Equifax, IKEA, GitLab, Salesforce, Air France y UNICEF USA, entre otras.

Algunas compañías comenzaron a tomar medidas preventivas. Salesforce informó que desactivó los scripts de Optimizely en sus entornos de prueba y producción mientras investigaba las modificaciones no autorizadas.

Equifax, por su parte, dejó de utilizar la plataforma y aseguró que no había encontrado pruebas de que sus propios sistemas hubieran sido comprometidos.

Optimizely confirmó el incidente y comunicó que había bloqueado el acceso a la vía vulnerable, corregido la falla, eliminado el código malicioso de los proyectos afectados y revocado sesiones y permisos de acceso. También indicó que notificó a los clientes involucrados.

Qué deben hacer los usuarios para protegerse

Los especialistas recomendaron prestar atención a los movimientos bancarios y actualizar los dispositivos, especialmente los de Apple.

Quienes hayan ingresado información de sus tarjetas en alguno de los sitios afectados durante el período del ataque deberían revisar sus resúmenes y comunicarse con la entidad emisora ante cualquier operación sospechosa.

También aconsejaron verificar las direcciones de destino de las transferencias de criptomonedas y mantener actualizados los sistemas operativos de celulares y tabletas.

Por el momento, no se conoce cuántas personas estuvieron expuestas ni cuántas sufrieron el robo efectivo de información. La presencia de código malicioso en los sitios tampoco significa que todos los sistemas internos de las empresas hayan sido vulnerados. (TN)