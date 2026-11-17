El presidente ruso, Vladimir Putin, podría reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en el caso de participar de la cumbre de la APEC de esta semana, que será celebrada en China, según lo confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov; a la vez que, su par de Estados Unidos, Donald Trump también podría evaluar un posible cónclave.

A través de declaraciones tomadas por el medio internacional Interfax, Peskov se refirió a esta posibilidad mientras el mandatario ruso mantenía una reunión en el Kremlin con una delegación del Partido de los Trabajadores, oficialismo que gobierna Corea del Norte.

Otro de los presentes en Moscú era el subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y antiguo presidente del país, Dmitri Medvédev, quien se reunió con el dirigente de la delegación norcoreana, encabezada, según medios, por un estrecho colaborador del presidente, Kim Jong-un.

Además, Trump podría se mostró abierto a verse con el líder norcoreano al asegurarlo, en su visita a la ciudad china de Shenzhen, donde tiene previsto acudir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) el 18 y 19 de noviembre.

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El mandatario republicano se reunió tres veces con el líder norcoreano durante su primer mandato (2017-2021) y ya avanzó en agosto que se reuniría con Kim Jong-un, antes de que finalice el 2026.

"Vamos a China y nos reuniremos con el presidente Xi. Él estuvo aquí hace un mes, y también nos reuniremos con el presidente Putin, y tal vez también con Kim Jong Un. Así que será bueno. Podríamos contar con la presencia de Kim Jong Un. Puede que venga. No lo sé. Eso depende del presidente Xi", subrayó Trump. (NA)