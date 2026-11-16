El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, no viajará a la Argentina para reunirse con Javier Milei, según confirmaron fuentes al tanto de la planificación de la visita. Sin embargo, en Casa Rosada relativizaron el impacto de la decisión y ratificaron el buen vínculo con Washington.

La visita, prevista inicialmente para la segunda mitad de noviembre tras el viaje apostólico del papa León XIV, formaba parte de una gira latinoamericana con escalas en Colombia y Chile que quedó en suspenso luego de la derrota electoral del Partido Republicano en las elecciones de medio término en Estados Unidos del 3 de noviembre.

La decisión representa un contratiempo para la gestión de Javier Milei, que esperaba recibir a uno de los principales funcionarios de la administración de Donald Trump, aunque en Balcarce 50 ratificaron una vez más que el vínculo estratégico con Washington no está en discusión y que pasa por otros canales más allá del vicepresidente.

“Si no viene a Latinoamericana, no viene a Latinoamérica”, desestimaron en Casa Rosada, donde afirmaron que el Gobierno tiene una mayor cercanía con otras figuras del ecosistema republicano como el secretario de Estado, Marco Rubio, o con el propio Donald Trump. “Con JD Vance no teníamos una relación puntual”, agregaron.

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Aun así, en Balcarce 50 señalaron que no hubo una comunicación formal por la suspensión, misma línea que fue replicada por la Cancillería. Ante las consultas, en el Palacio San Martín señalaron que cualquier confirmación debía buscarse directamente en Washington o entre los colaboradores de Vance, pese a que a fines de octubre la visita del vicepresidente norteamericano había sido uno de los temas de discusión entre Pablo Quirno y el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, durante su estadía en el país.

La suspensión, que ya había comenzado a rumorearse la semana pasada, se conoció después de la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que los demócratas consiguieron el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense. El resultado modificó el escenario político interno de Trump y abrió interrogantes sobre las prioridades de su administración para la segunda mitad del mandato.

El desplazamiento de Vance en la política exterior tras su crítica a la guerra con Irán

La reorganización de la agenda del vicepresidente también quedó expuesta en los últimos días por las diferencias con Trump en torno a la guerra de Medio Oriente. El jueves pasado, el presidente estadounidense le pidió públicamente a Vance que dejara de concentrarse en las negociaciones con Teherán y dedicara toda su atención a investigar supuestos casos de corrupción y criminalidad en ciudades y estados gobernados por demócratas.

“No necesitamos un acuerdo con Irán. Esos días ya pasaron”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. En el mismo mensaje, sostuvo que Estados Unidos tiene bajo control los activos económicos del régimen iraní y el estrecho de Ormuz. Vance había encabezado en abril las conversaciones con representantes iraníes en Islamabad, Pakistán, junto con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Sin embargo, los contactos no habían conseguido alcanzar un acuerdo duradero.

Además, la decisión de Trump de redirigir las tareas del vicepresidente se produjo después de que trascendieran nuevos contactos para reactivar las negociaciones con Teherán y en medio de las diferencias públicas entre ambos por el impacto político y económico de la guerra sobre el resultado electoral. El episodio volvió a poner de manifiesto las tensiones dentro de la administración estadounidense y las prioridades domésticas que enfrenta la Casa Blanca.

Milei busca blindar la relación con Estados Unidos

Pese al revés electoral de Trump y a la cancelación de la visita de Vance, el Gobierno argentino busca sostener el alineamiento con Estados Unidos y avanzar con los compromisos bilaterales que ambas administraciones pusieron en marcha durante los últimos meses.

La señal más reciente llegó del embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, quien aseguró que el escenario bilateral no había cambiado en lo absoluto a pesar del nuevo escenario legislativo en Washington. “Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina”, sostuvo.

El diplomático definió el vínculo como una alianza “firme, estratégica y de largo plazo” y aseguró que, bajo el liderazgo de Trump y Milei, ambos países están construyendo una relación basada en la libertad, la confianza y las oportunidades económicas. “Esta relación trasciende los partidos políticos porque responde a intereses fundamentales de ambas naciones”, agregó Lamelas, que mencionó como prioridades el crecimiento de las inversiones, el comercio, el empleo y la seguridad.

En la Casa Rosada buscan que esa definición se traduzca en compromisos concretos y que la relación bilateral no dependa exclusivamente del vínculo personal entre los dos presidentes. La estrategia oficial apunta a consolidar una agenda económica y de infraestructura que permita sostener la cooperación entre ambos países más allá de los cambios políticos en Washington.

Uno de los principales instrumentos es el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), firmado el 5 de febrero de 2026. El 14 de octubre, Quirno y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, firmaron un protocolo adicional que permitirá remitir el entendimiento al Congreso argentino para su aprobación. Se trata de una iniciativa compleja que todavía no logró abrirse paso entre la agenda legislativa del Gobierno, que debe analizar si lo incluye en el eventual llamado a sesiones extraordinarias.

Lo que sí podría avanzar esta semana es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que fue tratado por primera vez en 1998 y que regresará a la Cámara alta con modificaciones luego de su paso en agosto por la Cámara de Diputados. Se trata de un reclamo histórico de las empresas norteamericanas y fue uno de los compromisos asumidos por el Gobierno argentino con el de los Estados Unidos dentro del acuerdo comercial.

En paralelo, otro de los proyectos centrales entre la Casa Rosada y Washington es el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa conjunta presentada el 23 de septiembre por Quirno y Landau en Nueva York. El programa apunta a movilizar inversiones públicas y privadas en infraestructura de transporte, energía y tecnología, con el objetivo de conectar las regiones productivas argentinas con los puertos del Atlántico y los mercados internacionales. El esquema contempla oportunidades de financiamiento estadounidense para obras ferroviarias, portuarias, energéticas y digitales, además de inversiones vinculadas con Vaca Muerta y la explotación de minerales críticos. Entre los instrumentos anunciados figura un marco de financiamiento de EXIM Bank que permitirá explorar recursos por hasta US$7000 millones para proyectos elegibles.

La agenda también incluye la cooperación en seguridad, tecnología, minerales estratégicos y cadenas de suministro. Son áreas en las que los dos gobiernos identificaron intereses comunes y que la administración libertaria pretende convertir en una plataforma de vinculación de largo plazo. (con información de TN)