El papa León XIV recibió este lunes un golpe con uno de los tantos rosarios que los asistentes suelen lanzarle durante sus recorridos en el Papamóvil, lo que llevó al pontífice a llevarse brevemente la mano a su rostro mientras el vehículo seguía en marcha.

El hecho ocurrió en su último recorrido, realizado en la Base Aérea de las Palmas, en el distrito limeño de Surco, de camino al altar a la celebración eucarística de su última misa, con la que culminó su gira por Sudamérica.

El gesto del Sumo Pontífice fue capturado por las cámaras, donde aparecen imágenes de él tocándose el ojo con un gesto compungido tras haber recibido el golpe.

A pesar del incidente, el recorrido transcurrió con normalidad de una multitudinaria misa que reunió a 1,5 millones de fieles.

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En la homilía, León XIV reafirmó que el pueblo de Perú también es el suyo y manifestó: “Al final de mi visita no tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión. ¡Gracias Perú!”.

Así, el viaje apostólico del papa llegó a su fin tras haber visitado previamente a Uruguay y Argentina, y que emprendió tan solo tres semanas después de ser operado en Roma de un cáncer de pulmón.

La visita del papa a Perú supuso el regreso de Robert Prevost a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, luego de pasar más de 20 años de su vida en él en distintos periodos.

El pontífice estuvo en Perú desde 1982 cuando llegó como misionero, hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano tras ocho años como obispo de Chiclayo.