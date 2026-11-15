La visita del papa León y la sentida ausencia de Francisco

La llegada del papa León XIV a la Argentina generó una verdadera conmoción, con dos feriados incluidos para facilitar la participación de quienes deseaban concurrir a las ceremonias.

Semejante devoción por quien es considerado Vicario de Jesús en el planeta, lleva a pensar en que emotivo hubiese sido tener la visita del papa Francisco, nacido en este país.

Pero en sus 12 años de papado, Francisco nunca logró, quiso o pudo resolver su conflictiva relación con su propia tierra.

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Cuando en 2013 dejó la Argentina siendo arzobispo de Buenos Aires, jamás pensó que su participación en el cónclave del Vaticano para elegir al sucesor de Benedicto XVI, terminaría como terminó.

Tenía 76 años y en esa época estaba preparando una habitación en el Hogar Sacerdotal del barrio de Flores para su retiro. Nunca llegó a terminarla. «Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscar un papa casi al fin del mundo», dijo desde la basílica de San Pedro.

Siendo papa, Francisco nunca dejó de interesarse por su país, seguía las noticias al detalle y recibía una catarata de visitas de coterráneos.

Por estos lares, entretanto, se comenzó a tener una compleja red donde la política metió sus uñas. No por Francisco, sino por Jorge Bergoglio, por lo que había dicho o lo que no había dicho como arzobispo, por lo que había hecho o no había hecho.

Hasta hubo quienes cuestionaron su actuación durante el último régimen militar (1976-1983), cuando era superior de la congregación jesuita en el país.

Según algunos analistas, Francisco quería evitar cualquier uso político a su presencia. Que cayera en la "grieta", tan dañina y perversa.

A tal punto llegó ese manejo, que el actual presidente Javier Milei supo referirse a Francisco como "la representación del maligno en la Tierra". Hubo también quienes lo llamaban "Francisco K", por su supuesta simpatía con el peronismo.

Francisco viajó a cuatro de los cinco países que limitan con Argentina: Brasil, Bolivia y Paraguay en 2015 y Chile en 2018. Pero no dio un paso más.

Nunca volvió a su tierra. Siempre debió soportar especulaciones y enfrentar inseguridades. Una ausencia que acaso habla más que nunca de nuestra muchas veces dañina idiosincrasia.