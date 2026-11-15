Grooming: confirman la condena a un hombre que chantajeó a una nena bahiense desde un perfil falso

Todo empezó como empiezan estas cosas: con un perfil de Instagram que mostraba la foto de un chico y una conversación amable. Del otro lado había una nena de 11 años. Del otro lado del perfil falso había un adulto.

Los mensajes simpáticos duraron poco. Primero llegó el pedido de una foto, después la amenaza si no la enviaba, luego la advertencia que sabía a qué escuela iba y que conocía a su mamá. Con la primera imagen en su poder, el hombre pidió más y empezó a amenazarla con publicarla.

Eso ocurrió en la primavera de 2022 y cuatro años después -hace algunos días- la Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense, integrada por los jueces Manuel Bouchoux y Fernando Mancini, rechazó el recurso de la defensa y dejó firme la pena a 5 años de prisión.

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La causa se destrabó por un gesto cotidiano. La madre de la niña acostumbraba revisarle el teléfono, pero una semana el trabajo la hizo llegar tarde y no pudo hacerlo. Cuando por fin lo hizo, de noche, encontró los mensajes.

“Ahí me di cuenta de lo que estaba pasando”, contó a este medio en 2025. Habló con su hija, la contuvo y esa misma semana hizo la denuncia. Su hija le dijo que estaba muy asustada.

La mujer conocía el término “grooming” por el caso de Micaela Ortega, la adolescente bahiense asesinada en 2016, y ese conocimiento fue lo que le permitió actuar de inmediato.

La investigación quedó a cargo del fiscal Rodolfo de Lucia. En noviembre de 2023, Cibercrimen allanó una casa en Alejandro Korn y secuestró un celular y otros dispositivos. Las pericias recuperaron las conversaciones que la niña había descripto. Lautaro Amir Leiva fue detenido en abril de 2025 y, finalmente, condenado en un juicio abreviado.

Argumento de defensa

Ante Casación, el defensor particular Gastón Daneri planteó dos cuestiones.

La primera, que su asistido no había “producido” nada: fue la propia niña quien se sacó las fotos y se las mandó, y él se limitó a conseguir que lo hiciera. Según esa lectura, no cometió ninguna de las conductas del artículo 128 del Código Penal.

La segunda, que las amenazas usadas para obtener las imágenes ya estaban castigadas como coacción, de modo que condenarlo también por producción de material implicaba juzgarlo dos veces por lo mismo.

La respuesta de Casación

El juez Bouchoux, cuyo voto adhirió Mancini, desarmó ambos planteos. Sobre el primero, sostuvo que producir una representación de este tipo no exige que el autor ejecute personalmente las operaciones materiales. Puede hacerlo a través de otra persona usada como instrumento, siempre que sea él quien determine y dirija la elaboración del material.

“Aunque fue la propia niña quien tomó las imágenes materialmente, el acusado dirigió su elaboración”, resumió el fallo, y se valió de la vulnerabilidad de la víctima y del temor que le había infundido. El tribunal citó un antecedente de la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación de Córdoba, que aplicó el mismo criterio de autoría mediata a un caso similar.

Cuadro probatorio

El fallo se apoyó en el testimonio de la niña, que explicó cómo la presión fue creciendo: después de una primera imagen, el hombre le fue exigiendo más y ella accedió por miedo a que lo ya enviado se difundiera o llegara a sus familiares y contactos. También pesaron la denuncia de la madre, las capturas de pantalla y el examen del teléfono de la víctima.

Sobre el segundo planteo, los jueces marcaron una línea temporal. Las amenazas que lograron las dos fotografías fueron anteriores al 28 de marzo de 2022. Las que vinieron después, entre ese día y el 22 de abril, ya tenían otro objetivo: forzarla a producir nuevo material y a seguir respondiéndole, pese a que ella quería cortar la comunicación. Eran, según el tribunal, conductas distintas, por lo que no hubo doble valoración y corresponde el concurso real.

La niña, aclara el fallo, no realizó esos videos ni volvió a enviar imágenes.

Casación también marcó que la calificación legal cuestionada había sido acordada por la propia defensa en el juicio abreviado, lo que debilitaba el planteo.

Pese a ello revisó el fondo del asunto.

Los delitos por los que fue condenado Leiva son contacto con una menor por medios electrónicos con fines sexuales (grooming), producción de representaciones de genitales de menores de 13 años con fines predominantemente sexuales y coacción agravada por el anonimato.

Sucede más de lo que se cree

Según un relevamiento del Observatorio de uso responsable de redes sociales del Concejo Deliberante, 10 de cada 100 alumnos bahienses de primaria y secundaria encuestados en 2024 recibieron pedidos de desconocidos para enviar imágenes íntimas.

Los especialistas suelen recomendar hablar del tema con los chicos antes de que ocurra, avisarles que no tienen la culpa si les pasa y que pueden contárselo a un adulto sin temor a un reto.

Este último punto lo resalta, de alguna manera, Casación en el fallo.

La sentencia tiene un valor que excede lo judicial: deja asentado que en estos delitos el hecho de que sea la víctima quien apriete el botón no borra la responsabilidad de quien la empuja a hacerlo.

Para la niña, hoy adolescente, el daño no se resuelve con una sentencia.

Su madre lo dijo cuando el caso volvió a la luz: "Queda el temor. Ahora que el tema volvió, ella está nerviosa y se pone mal. Todavía le cuesta hablar de lo que pasó".

En la Argentina, la línea 137 asiste a víctimas de violencia y las denuncias por grooming pueden hacerse en cualquier fiscalía o comisaría.