Acueducto: qué falta para terminar una obra clave para Bahía

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Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Audionota: Romina Farías

Nadie a esta altura ignora en nuestra ciudad que se está realizando la renovación del acueducto de calle Brandsen, obra clave para mejorar la distribución de agua potable.

Es que desde hace poco más de dos años es una intervención que ha generado afectaciones urbanas, sea a partir de la necesidad de realizar cortes de calles como la de afectar la provisión normal de agua.

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La obra tiene un 53% de avance y la lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires.

En entrevista exclusiva con La Nueva., el director Ejecutivo de la DIPAC, Carlos Bouissou, dio cuenta del estado actual de los trabajos, la importancia que tendrá su puesta en operatividad y el menor impacto que se tiene a partir el uso de tecnología de última generación.

--¿Cuál es la importancia de la reconstrucción del acueducto Brandsen? ¿Cómo impactará en el servicio y cuánto afectaba el estado en qué estaba?

--Se trata de una reconstrucción que permitirá resolver los problemas que generaba la obsolescencia del sistema primario de distribución de agua potable en la ciudad. El conducto forma parte del anillo principal y presentaba pérdidas frecuentes por fallas en sus tramos, accesorios y piezas especiales, pérdidas que además generan costos de producción de un agua que finalmente no llega a la población.

"La técnica de envainado elegida para construir el nuevo acueducto requiere realizar excavaciones cada 400 metros, es decir que evita abrir una zanja a lo largo de toda la traza (3.600 metros), un impacto mucho menor para una calle de tan alto tránsito".

--¿Qué tiene de particular la tecnología empleada, en comparación a un trabajo tradicional?

--La rehabilitación se realiza mediante la tecnología HPL (Trenchless Tricapa High Pressure Liner), un sistema flexible de tres capas diseñado para la rehabilitación sin tener que abrir una zanja y que permite reconstruir la nueva cañería dentro de la tubería deteriorada.

"Se trata de una vaina que tiene una capa interior de poliuretano, que garantiza la hermeticidad y facilita el flujo; una intermedia de refuerzo de alta resistencia mecánica y una exterior de polietileno de alta densidad".

"Hay una gran ventaja en introducir la nueva cañería por tramos en la cañería existente. Es un sistema que evita costosas y complejas excavaciones en la vía pública además de la tarea de retirar la cañería existente".

"Por último, la nueva cañería significará una mejora hidráulica ya que además de no tener más pérdidas contará con una superficie interna, más lisa que la del conducto existente, lo cual reducirá la fricción y optimizará el caudal".

--Si se hubiese realizado la obra retirando la cañería existente, ¿cuál hubiese sido el impacto en el funcionamiento urbano y en la prestación del servicio?

--Retirar la cañería existente no era viable, ya que el acueducto quedaría fuera de servicio durante toda la obra y no se podría utilizar para distribuir agua. Exigiría además la rotura del pavimento de calles Undiano y Brandsen y de la avenida Pringles, con las consiguientes dificultades de movilidad urbana.

--¿Qué tareas se realizan cuándo se producen la afectación del servicio durante 60 horas? ¿El personal trabaja de manera continua durante ese tiempo?

--Durante cada corte programado, varias cuadrillas trabajan de manera coordinada. Una vez interrumpido el suministro de agua, un equipo desmonta la cañería en ambos extremos del tramo a intervenir. Luego, otra se encarga de limpiar el interior del conducto. A continuación, se introduce la vaina y se fija a la cañería en ambos extremos mediante conectores especiales.

"Finalmente, la operadora llena la cañería con agua potable y, si se detectan pérdidas, se ajustan los conectores. Las tareas se realizan sin interrupciones, con relevos de personal para garantizar su descanso".

--¿Qué porcentaje de avance tiene la obra y cuándo estima estará en servicio?

--La obra presenta un avance del 53 %, a septiembre 2026, con la particularidad de que cada tramo entra en servicio una vez finalizado el envainado. Se estima que los trabajos concluirán en julio de 2027, sujeto a los permisos de Aguas Bonaerenses para realizar los cortes de agua que necesitamos.

--¿Por qué se extendió el plazo previsto?

--El plazo se extendió por los permisos requeridos para interrumpir el suministro de agua, por imprevistos surgidos durante las excavaciones y por las condiciones climáticas. Entre los imprevistos se detectaron derivaciones de cañerías vinculadas al acueducto que no figuraban en los antecedentes, situación que obligó a evaluar modificaciones en los trabajos.

--¿La necesidad de intervenciones que afecten el servicio será habitual hasta tanto se complete la obra?

--Sí, la colocación de la vaina requiere interrumpir el suministro de agua en el tramo intervenido. No obstante, las nuevas válvulas instaladas permiten redistribuir el flujo de agua. Gracias a esta mejora fue que en las últimas intervenciones se verificó una disminución de la presión, con algunas interrupciones parciales del suministro. Es decir que cada corte tiene ahora menos impacto.

--¿Los cortes de agua son propios de un trabajo de esta magnitud?

--Son los estrictamente necesarios para desmontar la cañería, limpiar el acueducto, realizar el envainado e instalar los conectores. Esta técnica requiere excavaciones aproximadamente cada 400 metros. La alternativa de una intervención "tradicional" sería abrir una zanja de 3600 metros de longitud y 2 metros de ancho, con profundidades de entre 3 y 6 metros, a lo largo de las calles mencionadas. Esta opción no resulta viable.

--La obra está bajo la órbita de la DIPAC, ¿cuál es el papel de ABSA en su ejecución?

--La Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) ejecuta la obra con financiamiento del Corporación Andina de Fomento (CAF). Las condiciones del préstamo exigen que la inspección de la obra sea independiente de nuestro organismo. Por ello la DIPAC firmó un convenio con Aguas Bonaerenses para que esta contrate a los profesionales de la inspección, bajo la supervisión de la DIPAC.

"Una vez finalizada, la obra se la transferirá a Aguas Bonaerenses, que tiene a cargo la operación y mantenimiento de las instalaciones", cerró el director Ejecutivo de la DIPAC, Carlos Bouissou.