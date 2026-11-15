Ante un clima cada vez más desafiante, qué hace Bahía para estar preparada

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

La inundación del 7 de marzo de 2025 afectó a casi 290.000 personas y alcanzó cerca del 90% del territorio, según datos municipales. Desde entonces, prepararse es una tarea colectiva.

La sucesión de fenómenos meteorológicos de 2026 y los pronósticos asociados a El Niño —que elevan la probabilidad de lluvias en distintas regiones— mantienen la atención. Los especialistas aclaran que no permiten anticipar por sí solos una inundación local, pero justifican reforzar la vigilancia y la respuesta.

Municipio y Universidad Nacional del Sur (UNS) avanzaron con medidas para transformar los aprendizajes en organización, recursos y procedimientos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Del auxilio espontáneo a una red organizada

El Municipio encuadró sus acciones en el Plan Integral de Gestión de Riesgos y Respuesta a Emergencias. El paso más reciente fue la firma de Convenios de Colaboración Institucional, encabezada por el intendente Federico Susbielles, que incorpora clubes, organizaciones civiles, organismos y empresas a una red operativa.

Las entidades asumirán funciones como recibir evacuados, habilitar puntos seguros, distribuir insumos, elaborar alimentos y aportar transporte y logística. El propósito es evitar improvisaciones en la asistencia.

"Se trata de consolidar una forma de trabajar. En 15 meses nos tocó atravesar dos catástrofes, las dos más importantes de la historia de la ciudad, y nos tocó atravesarlas a todos como comunidad: nosotros como gobierno y los vecinos de la ciudad y sus instituciones, que dieron la respuesta que tenían a mano", señaló Susbielles.

El intendente consideró que la respuesta ciudadana fue ejemplar, pero planteó que debía convertirse en una estructura estable.

"Transformar esa respuesta en protocolo, en un Plan Integral de Gestión de Riesgo, formalizando esos vínculos con las instituciones para que puedan articular la logística con nuestras empresas y definir roles ante cada situación era muy necesario de cara a futuro, porque además de proteger va a dar mayor tranquilidad al vecino", afirmó.

Diego Palomo, director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat, resumió: "Esa solidaridad que fue amor y entrega, hoy es organización".

Se firmaron 30 convenios para disponer de centros de evacuados, puntos seguros, transporte y abastecimiento. Algunas organizaciones recibieron kits de higiene, medicamentos, limpieza, alimentos, abrigo y elementos eléctricos.

"Ya sabemos dónde hay que ir si nos evacuamos, a quién tenemos que pedir la ayuda, quién va a hacer la cocción de alimentos", indicó.

Comparó los acuerdos con dos piezas de un rompecabezas: cada entidad aporta un recurso que complementa el de otra. "Eso es el plan de emergencia y esos son los convenios que firmamos", sostuvo.

Los lugares previstos para la asistencia

Como centros de evacuados fueron incorporados Calle Belén, el Centro Comunitario San Ignacio de Loyola, los clubes Liniers, Olimpo, Sportivo Noroeste y Tiro Federal, la Sociedad de Fomento Maldonado, el Parador Papa Francisco y el Punto Inclusivo Vínculo con Animales.

Pacífico de Cabildo y General Cerri serán centros de evacuados y puntos seguros. También se designaron como puntos seguros La Falda, Complejo Santo, Casa de Encuentro Comunitario Natán III, Centro de Salud Leonor Capelli, CIC Spurr, Ferrowhite, Terminal San Francisco de Asís y Polideportivo Norte.

Villa Mitre recibirá y distribuirá insumos; La Armonía, El Danubio y La Esperanza elaborarán alimentos. Para transporte y logística se sumaron SAPEM Bahía Transporte, San Gabriel, Vía 51, Rastreador Fournier y Lemos y Rodríguez SA.

"Bahía cuenta con un Plan Integral de Gestión de Riesgo y Emergencias y esto es una de las partes que contempla el plan: tener hoy el acompañamiento de las instituciones, para que los vecinos se puedan sentir seguros de tener los lugares adecuados como centro de evacuados y como puntos de encuentro", afirmó Sebastián Sepúlveda, director general de Defensa Civil.

La UNS también revisa sus mecanismos

La UNS conformó un Comité de Emergencia integrado por representantes de Rectorado y de las áreas de Infraestructura, Seguridad e Higiene, Comunicación Institucional y Telecomunicaciones.

Se definieron dos espacios alternativos para coordinar emergencias: uno en el complejo de Alem y otro en el Campus de Palihue. También se instalaron sistemas automatizados de monitoreo meteorológico y se actualizan protocolos.

El plan incluye generadores, megáfonos, radiocomunicaciones y conectividad alternativa. Además, se coloca cartelería preventiva en distintos sectores del Campus.

Walter Cravero, secretario general de Servicios Técnicos y Transformación Digital de la UNS, explicó que las medidas surgieron de una revisión de lo ocurrido durante las últimas emergencias.

"Desde el último fenómeno, que fue el de la inundación de principios del 25, tuvimos diferentes reuniones con distintos sectores de la Universidad para tratar de recopilar lo que se había aprendido de esa emergencia y de la anterior, y ver la posibilidad de tener un sistema más robusto en todo sentido ante emergencias de ese calibre", señaló.

Uno de los aspectos que quedó expuesto fue la dificultad para mantener las comunicaciones. Por eso, la Universidad incorporó equipos handy y bases de VHF, además de alternativas de conexión a Internet mediante sistemas satelitales.

Cravero destacó que "las comunicaciones son algo muy importante en caso de una emergencia" y que resulta fundamental mantener conectada a la comunidad universitaria.

La UNS mantiene el monitoreo del arroyo Napostá. Cravero señaló que se busca acceder también a otros datos meteorológicos, estaciones y modelos de pronóstico, aunque remarcó que la interpretación de los especialistas sigue siendo necesaria.

Evacuar o permanecer en un lugar seguro

El ejercicio se realizó el 30 de octubre en el cuerpo A del edificio de Alem 1253. A diferencia de los habituales simulacros de evacuación, permitió ensayar un procedimiento de confinamiento ante emergencias climáticas.

Ante un incendio, abandonar el edificio puede ser adecuado. Pero frente a amenazas meteorológicas, como una tormenta de viento intenso o un tornado, el peligro puede estar en el exterior. En esos casos, salir a la calle podría aumentar la exposición de las personas.

"Lo que corresponde no es evacuar, porque justamente el peligro está en el exterior, sino confinar a las personas que estén presentes en el edificio en cuestión, o en la Universidad en general, a un ámbito cerrado", explicó Cravero.

Se ensayaron indicaciones para permanecer en sectores seguros, cerrar ventanas y alejarse de superficies vidriadas. El funcionario valoró la respuesta de quienes participaron, aunque reconoció que hay aspectos por mejorar.

La preparación contempla también escenarios de mayor duración. Cravero señaló que, si un confinamiento se extendiera durante muchas horas, sería necesario contar con reservas de agua y otros recursos.

Y dejó una recomendación que excede el ámbito universitario: "Tomar conciencia en estos casos y estar preparados a nivel personal, familiar e institucional es sumamente importante".

Más probabilidad de lluvias, no una inundación anunciada

En el sudeste de Sudamérica, El Niño suele relacionarse con condiciones más húmedas, especialmente en primavera y verano. Sin embargo, esa tendencia no permite anticipar cuánto lloverá en una localidad determinada ni cuándo ocurrirá un episodio extremo.

La investigadora del CONICET y profesora emérita de la UNS María Cintia Piccolo subrayó esa diferencia. "Una temperatura elevada del océano Pacífico no garantiza que ocurran eventos extremos en Bahía Blanca, ya que la región responde de manera diferente según cómo interactúen el ENSO y la circulación atmosférica en altura que afectan los procesos a nivel de superficie", explicó.

Piccolo recordó que la inundación del 7 de marzo de 2025 se produjo sin que estuviera presente un evento fuerte de El Niño. "Fue un evento meteorológico extremo, ya que la precipitación diaria superó ampliamente los registros de las últimas décadas. Ese fenómeno se debió a la llegada de un frente frío que interactuó con una masa de aire muy cálida y húmeda que intensificó el episodio", detalló.

Y agregó: "Una lluvia extrema en Bahía Blanca puede ocurrir sin que El Niño esté presente". Por eso, consideró que el fenómeno modifica probabilidades, no determina una inundación. "No es posible predecir con antelación cuántas tormentas o lluvias intensas habrá en Bahía Blanca", aclaró.

Bahía Blanca, Ingeniero White y General Cerri comparten el escenario climático, pero tienen características topográficas, urbanas y de drenaje diferentes. En Bahía Blanca, la expansión urbana y la pavimentación reducen la infiltración y favorecen escurrimientos más intensos, mientras que los drenajes tienen capacidad limitada.

Piccolo mencionó sectores que quedaron expuestos durante la inundación, como la zona alta de La Carrindanga y la incidencia de las vías ferroviarias, que pueden modificar los recorridos del agua.

En Cerri, el arroyo Saladillo de García, pese a su cuenca pequeña, tuvo un papel relevante en la inundación. En White, la descarga hacia el estuario está condicionada por las mareas. "La pleamar puede reducir significativamente esa descarga, que sí se ve favorecida durante la bajamar", explicó.

Piccolo planteó que la preparación debe ir más allá del seguimiento de El Niño: "Bahía Blanca debe mirar hacia un futuro más seguro, fortaleciendo su drenaje, los canales y los sistemas de alerta para estar preparada ante eventos climáticos extremos".

Suelos saturados y desagües bajo la lupa

Federico Isla, doctor en Geografía e investigador del CONICET especializado en geología de costas, también advirtió sobre la sucesión de fenómenos registrados durante 2026: sudestadas en enero, febrero y marzo, una ciclogénesis en mayo y la tormenta del 21 de septiembre. "Ya sabemos que es un año anómalo donde lo peor no pasó", afirmó.

Isla puso el foco en la acumulación de agua y en la capacidad de los suelos para absorber nuevas precipitaciones. Para las ciudades, pidió mantener los desagües y contemplar los escurrimientos en nuevas urbanizaciones. "Las urbanizaciones que están creciendo de manera desmedida tienen que tener en cuenta los drenajes", sostuvo.

La preocupación alcanza también a la actividad productiva. Gustavo Idígoras, titular de CIARA-CEC, manifestó inquietud por los posibles efectos de las lluvias sobre la cosecha fina y gruesa, en particular sobre el trigo y la cebada, y por las dificultades para cosechar y trasladar la producción.

"Hay muchísima preocupación por la afectación del Niño", afirmó.

Señaló que los caminos rurales pueden convertirse en un factor crítico: "El 97% de la producción agrícola sale de campos rurales de tierra o en mal estado y cualquier lluvia puede anegarlos". Según explicó, podrían producirse demoras, problemas de calidad e incluso pérdidas de producción, además de daños en los cultivos de maíz y soja.

Prepararse antes de que llegue la emergencia

Las acciones del Municipio y la UNS no resuelven los problemas estructurales de drenaje ni eliminan la incertidumbre de los pronósticos. Pero apuntan a una dimensión decisiva de la gestión del riesgo: disponer de organización, información y recursos antes de que se produzca una nueva contingencia.

La experiencia de 2025 mostró el valor de la solidaridad comunitaria. El desafío es que esa respuesta espontánea tenga ahora respaldo en acuerdos, responsabilidades y procedimientos conocidos.

El Niño suma un motivo para mantener la atención, pero no es la única razón para prepararse. Como advirtió Piccolo, las lluvias extremas pueden ocurrir aun cuando el fenómeno no esté presente. La prevención debe contemplar los pronósticos, pero también las condiciones concretas de la ciudad, sus desagües, sus cuencas y sus sectores más expuestos.

Prepararse no significa pronosticar una catástrofe, sino trabajar para que, cuando llegue una emergencia, Bahía Blanca no tenga que improvisar su respuesta.