Un predio en desuso hace 50 años, cerca de convertirse en una plaza

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

El intendente municipal, Federico Susbielles, anunció, a través de las redes sociales, un importante avance en la posibilidad de que la Autoridad del Agua (ADA) transfiera al municipio la manzana de Zelarrayán al 2600, entre calles Fortinero e Indio, donde funcionara una de las instalación construida en la década del 50 buscando mejorar la provisión de agua potable a la ciudad.

La ADA es la encargada de "administrar" los inmuebles residuales de lo que fuera Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires (OSBA), que son varios en nuestra ciudad.

En este caso se trata de una manzana de 220 metros de lado, abierto al acceso de cualquier caminante y ocupada por algunas estructuras de hormigón en estado de ruina y abandono. Sobre una de las esquinas aparece un tanque de agua elevado, una obra que se distingue por su diseño y que figura entre las nuevas incorporaciones del inventario de bienes patrimoniales locales.

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El surgente, 1953

En la década del 50 la provincia desarrolló una importante obra materializando varias perforaciones para captar agua a de los surgentes, líquido de muy buena calidad, que emerge a la superficie debido a un fenómeno físico conocido como presión hidrostática confinada.

Cada surgente contaba con una infraestructura de apoyo, consistente en piletones para el enfriamiento del agua y la conexión del líquido con la red de distribución.

En 1953, la Compañía Exploradora y Perforadora, Agua y Minerales (CEPA) llevó adelante la perforación de Zelarrayán 3600, la cual llegó a los 720 metros. La obra se complementó en 1958, con la construcción del tanque elevado, con capacidad para mil metros cúbicos, desde el cual el agua llegaba al acueducto existente en Aguado-Brasil.

Estas obras fueron anterior a la puesta en operatividad del embalse de Paso de las Piedras, con lo cada surgente eran una fuente alternativa importante para atender la demanda de la población.

El tanque como símbolo

Al igual que la casi totalidad de surgentes realizados en nuestra ciudad –unos 70— el de Zelarrayán fue desafectado entre 1972 y 1978, con la habilitación del complejo de Paso de las Piedras, una decisión lamentable considerando las limitaciones de la prestadora del servicio para atender la demanda de agua en el verano.

El predio de Zelarrayán 2600 ha quedado completamente librado a su suerte. Se pueden ver los piletones destruidos, los pozos de bombeo y el surgente vandalizados. Lleva al menos 50 años en desuso, sin destino, ignorado por las autoridades de esa empresa, sin vigilancia ni custodia.

Consultada la ADA, tanto a nivel local como provincial, sobre un posible destino del lugar, nunca siquiera responden los mensajes.

Los intentos

No fueron pocos los intentos por sumar el predio a distintos proyectos, presentaciones realizadas por entidades barriales y el propio municipio.

En 2017, gestión de Héctor Gay, la comuna inició tratativas con la ADA para disponer del mismo, con la idea de destinarlo a la construcción de viviendas a través del plan ProCreAr.

Sin embargo no logró nunca estar cerca de la cesión, por la complejidad burocrática de la provincia y por los habituales cambios de autoridades que obligan a reiniciar los trámites, una y otra vez.

También vecinos del sector trabajaron en pos de las tierras. Las sociedades de fomento de Los Almendros, Villa del Parque, Latino, Sesquicentenario, Avellaneda, Irupé, Floresta y Richieri, entre otros, intentaron por años que la provincia ceda el predio al municipio para, a partir de allí, tramitar su traspaso al barrio, con la idea de generar un espacio verde, considerar la recuperación del surgente para calefaccionar la Escuela Nº 17 y reacondicionar los piletones para uso recreativo.

En 2006 el Concejo Deliberante declaró Patrimonio Cultural de la ciudad, tanto al tanque como a los piletones, solicitando al Departamento Ejecutivo la tramitación de la cesión del predio, con el objeto de asegurar su permanencia como referencia histórica. En ese momento la provincia explicó que el complejo estaba "a modo de reserva" para reforzar la provisión de agua, aunque nunca consideró su reactivación.

La única realidad es que siguen pasando los años, o siendo más gráficos, las décadas, y el predio sigue abandonado.

Ahora la municipalidad ha vuelto a tomar el tema en sus manos y menciona que "está cerca" de lograr el traspaso. La esperanza, se dice, es lo último que se pierde.

ADA, su incumbencia

Creado en 1999, la Autoridad del Agua administra el uso del agua en la provincia. Tiene a cargo la “reglamentación, supervisión y vigilancia” de las obras relativas al estudio, captación, uso y conservación del agua.

Nada se indica sobre la administración de bienes fuera de operatividad, los cuales en nuestra ciudad son varios.

Rodrigo, una vivencia

Rubiecito y estilizado, Rodrigo tenía siete años cuando a fines de los 70 con los amigos del barrio iban al predio de Zelarrayán a bañarse en los piletones de enfriamiento.

“El agua estaba limpia y tibia, era un lujo para nosotros. Nos bañábamos hasta que venía el cuidador y nos echaba”, recuerda.