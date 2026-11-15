Juicio por una muerte en Vista Alegre: “Esperamos una condena dura”

Al cumplirse un año del fallecimiento de Cristian Lucero, un jurado popular deberá decidir la situación de Franco Andrés Lembo, acusado de atropellarlo y matarlo en un sector de Vista Alegre.

El 18 de noviembre de 2025, poco después de las 23, en Goleta La Luisa y Enrique Julio, y tras una discusión del momento, el sujeto habría utilizado su Renault Logan para embestir a la víctima y causarle lesiones.

“Estamos muy nerviosos porque es un juicio por jurados y tenemos miedo de que esta persona quede libre. Creemos que esto no va a pasar, porque hay pruebas y esperamos una condena”, sostuvo Alejandra, hermana de la víctima.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El debate, que estará presidido por el juez Eduardo d'Empaire, del Tribunal en lo Criminal Nº 3, comenzará el próximo miércoles y se extenderá hasta el viernes.

La acusación es llevada adelante por el fiscal Jorge Viego, de la UFIJ Nº 5, mientras que el particular damnificado es representado por el abogado Valentín Fernández.

El procesado, en tanto, es asesorado por el letrado Maximiliano De Mira.

“Una discusión en un almacén no puede terminar de esta manera. Agarrar el auto y usarlo como un arma por un inconveniente entre dos personas que no se conocían es increíble”, agregó la mujer.

Alejandra comentó que mañana, a partir de las 19:30, realizarán una nueva marcha en la primera cuadra de la calle Alsina.

“Vamos a movilizarnos de nuevo. Cada una de estas actividades tiene el objetivo de que el caso no se olvide y se haga justicia por mi hermano, que era una persona trabajadora y no se merecía este final”.

“Él tenía 41 años y toda una vida por delante. Era una persona sana, que trabajaba desde los 14 y siempre se esforzó”, siguió diciendo.

Alegría y tragedia

La mujer explicó que el día del hecho su hermano había recibido una buena noticia y que increíblemente esa jornada finalizó de la peor manera.

“Hacía mantenimiento en el hospital Municipal y le habían avisado que lo habían ascendido. Fueron con su cuñado a comprar una cerveza al quiosco que está frente a la casa de mi mamá y ahí pasó todo esto”.

Acerca de lo sucedido, mencionó que “discuten, el muchacho agarra el auto, sale para atrás y luego lo choca. Mi hermano perdió la vida prácticamente en el acto”.

“No sabemos bien por qué pelearon y no quiero decir algo que no sé”, agregó.

Manifestó que Cristian “era padre de familia y el sustento de su casa. Mi cuñada está muy golpeada, no es la misma de antes. Esto a nosotros nos cambió la vida por completo”.

“Eramos cuatro hermanos y él, como mayor, era el que nos contenía y el primero en ayudarnos cuando pasaba algo. Esto nos dio vuelta por completo”, señaló.

Describió luego que producto de lo sucedido hay una chica “que hoy tiene 14 años y necesita contención y ayuda para atravesar esta situación. Nosotros tratamos de estar siempre, pero nadie puede reemplazar a un padre. No hay plata ni persona para igualar el amor que le daba mi hermano”.

Sostuvo además que “tengo un hijo de 13 años y mi hermano era el padrino. Él a veces me dice que no puede creer por lo que estamos pasando”.

Deseo

Lembo está acusado del delito de homicidio simple con dolo eventual, que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Alejandra mencionó que meses atrás se había barajado la posibilidad de un debate abreviado y la imposición de la sanción mínima para esa calificación, aunque desde la familia rechazaron aceptarla y expresaron la voluntad de llegar al debate oral.

La mujer finalizó diciendo que “ninguna pena nos va a devolver a nuestro hermano, pero queremos que sea una condena dura, la máxima posible del Código Penal. Esperamos que de esa forma se haga justicia para mi hermano”.

Los detalles del caso

Hechos. Según la acusación de la fiscalía, luego de discutir con Cristian Lucero y Darío Morales, Lembo subió a su vehículo, circuló marcha atrás e ingresó a la calle Goleta La Luisa, deteniendo su rodado a una distancia aproximada de entre 6 y 10 metros de la víctima. En esas circunstancias aceleró y embistió al hombre.

Lesiones. Producto del impacto, la víctima sufrió una contusión cortante en la zona occipital y parietal izquierda. Esto causó un coagulo en región parietal derecha y una fractura de base de cráneo.

Arresto. Tras el hecho Lembo se retiró del sitio, pero poco después, y a partir de la colaboración de los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM), fue interceptado en Adrián Veres al 2.000. El rodado en el que se movilizaba presentaba evidentes daños, especialmente en el capot y el parabrisas.

Dichos. "La chica del negocio me dijo que habían discutido. Que el pibe agarró y dijo 'ahora agarro el auto y lo choco'; o sea, lo pensó", dijo en ese momento Valeria, prima del fallecido.