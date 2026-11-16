Los clientes de Bank of America, JPMorgan Chase, US Bank y otras importantes instituciones financieras de Estados Unidos reportaron interrupciones en el servicio el lunes, según Downdetector.com, citado por CBS News.

Otros bancos que están experimentando un aumento en las quejas de los clientes sobre las dificultades para acceder a sus cuentas son Capital One, Truist y Wells Fargo, mientras que los usuarios también informaron problemas con la aplicación de pagos digitales Zelle, según el rastreador de interrupciones.

Sin embargo, Zelle declaró a CBS News que su servicio estaba “funcionando correctamente”, pero que algunos usuarios podrían estar experimentando problemas relacionados con sus instituciones financieras, lo que podría estar retrasando los pagos de Zelle.

“Los consumidores utilizan Zelle a través de bancos y cooperativas de crédito participantes, que administran sus cuentas y custodian sus fondos”, declaró un portavoz de Zelle. "Los consumidores no tienen una cuenta Zelle independiente, y Zelle no custodia los fondos de los consumidores".

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Los servicios de Chase Bank están experimentando un problema técnico, no un problema cibernético, según declaró un portavoz el lunes, citado por CBS News y supo Noticias Argentinas.

“Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos”, declaró un portavoz de Chase en un comunicado.

"Por favor, inténtelo de nuevo más tarde"

Algunos clientes de Chase recibieron un mensaje que decía: “Algunos servicios no están disponibles. Estamos trabajando para solucionarlo. Inténtelo de nuevo más tarde”.

Los clientes bancarios comenzaron a reportar problemas para acceder a los servicios en línea el lunes por la mañana. Por la tarde, los reportes de interrupciones se dispararon, según Downdetector.com. A las 2 p. m. (hora del este), casi 4800 usuarios habían reportado problemas con Chase, la mayor cantidad de cualquier banco.

Un portavoz de US Bank afirmó que sus sistemas no se vieron directamente afectados por la interrupción del servicio. "Sin embargo, los clientes que intenten enviar o recibir pagos de Zelle con otra institución financiera podrían experimentar retrasos en las transacciones", indicó la compañía en un comunicado a CBS News.

Las interrupciones se producen después de que Microsoft restableciera los servicios el sábado tras una interrupción global que afectó a sus servicios Outlook y Teams, y que causó problemas a usuarios, empresas y operaciones gubernamentales en todo el mundo.

Microsoft afirmó que la interrupción del servicio se debió a un problema técnico y que no estaba relacionada con un ciberataque. (NA)