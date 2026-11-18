Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping; y Rusia, Vladimir Putin, se reunirán en la madrugada argentina de este jueves en la ciudad china de Shenzhen, en una cumbre tripartita sin precedentes que estará atravesada por las guerras de Ucrania e Irán, las tensiones geopolíticas y el desarme nuclear.

Según adelantó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durará menos de una hora. La reunión. en el complejo Kylin Villa, a los pies de la montaña homónima, tendrá como protagonistas a tres de los principales líderes mundiales en un contexto de múltiples crisis internacionales.

La cita será seguida de cerca por Ucrania, los países europeos y Taiwán, que temen quedar al margen de eventuales acuerdos entre las tres potencias.

Según adelantó Pekín, los mandatarios mantendrán intercambios sobre la preservación de la paz mundial y la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias. Washington, por su parte, confirmó que también estarán sobre la mesa la guerra en Irán y el desarme nuclear.

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Los tres dirigentes ya compartieron sus primeros saludos durante un banquete organizado por Xi en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Se trató, además, del primer encuentro presencial entre Trump y Putin desde la reunión bilateral que mantuvieron en Alaska, en agosto de 2025.

La cumbre tripartita se realizará en paralelo a la reunión de los 21 miembros de la APEC, aunque la expectativa internacional estará concentrada en las conversaciones entre Trump, Xi y Putin, cuyos resultados podrían tener repercusiones en los principales conflictos y equilibrios geopolíticos actuales. (TN)