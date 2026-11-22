El brote de ébola declarado hace seis meses en la República Democrática del Congo está fuera de control y amenaza con extenderse “a nivel continental”, según advirtieron especialistas y organizaciones regionales.

La epidemia fue declarada el 15 de mayo pasado en la provincia congoleña de Ituri, en el nordeste del país, afectada por una emergencia sanitaria, violencia y un masivo desplazamiento de la población.

“Es una región con inseguridad, crisis humanitaria, personas viviendo en campamentos sin ningún apoyo básico, un enorme movimiento de población y que además es una zona minera. Esto, sumado a la desconfianza de la comunidad, puede derivar en un gran brote a nivel continental”, alertó el director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC), Jean Kaseya.

El último reporte oficial del Instituto Nacional de Salud Pública congoleño, divulgado el 13 de noviembre, fijó en 11.254 los contagios totales confirmados con 5506 muertes.

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Se trata de una elevada tasa de letalidad del 48,9%. Además, 1538 personas están bajo aislamiento y otras 3054 fueron dadas de alta.

El virus también golpeó a los trabajadores sanitarios. Setenta y cuatro de ellos murieron, de los 445 que se contagiaron desde que estalló la epidemia.

Hasta ahora, el brote de ébola más letal ocurrió en África Occidental entre 2014 y 2016 con más de 11.000 muertos. Ahora, en solo seis meses, las víctimas fatales ya llegan a la mitad.

Esta compleja situación epidemiológica representa un caldo de cultivo para la expansión del virus, de la cepa Bundibugyo, una de las más mortíferas.

Algunos países vecinos, como Kenia, Nigeria y Uganda, reportaron casos importados, pero lograron por ahora contener la expansión del brote. Incluso, Francia anunció en junio un contagio de un médico que regresó al país tras una misión sanitaria en la República Democtática del Congo.

Mientras tanto, los médicos luchan en primera línea con escasos recursos.

La organización Médicos sin Fronteras (MSF) está presente en Ituri para ayudar a combatir la epidemia. La situación es desesperante.

“El brote está fuera de control”, dijo a TN el epidemiólogo español Manuel Albela, consejero del departamento medico de la sección suiza de la organización y que estuvo en agosto tres semanas en el epicentro de la emergencia.

Según el especialista, hay dos indicadores que demuestran la gravedad de la situación. “El primero es el ratio de casos confirmados que están en la lista de contactos. El porcentaje detectado es todavia muy bajo”, dijo.

“El segundo indicador es el numero de muertes comunitarias en el total de muertes confirmadas. Son pacientes que no llegan a los centros de tratamiento y mueren en sus casas. Entonces hay mas posibilidad de contagio”, indicó.

Según el informe oficial, el 65 % de los pacientes muere en sus hogares o comunidades sin llegar a un centro sanitario especializado.

Otro de los puntos clave es la falta absoluta de cuidados en los entierros de las víctimas. “En los funerales se producen los contagios masivos. La gente toca al paciente o preparan el cuerpo. Es ahí donde se produce el mayor contagio”, advirtió.

“Este es el brote de ébola más grande en expansión geográfica. Ya toca a ocho provincias. El número de casos es más alto de lo que habíamos visto en otros años. El riesgo es la falta de predictibilidad. No saber dónde vamos a ver los próximos casos”, indicó.

En ese escenario, los indicadores son inquietantes y el riesgo de que el brote se extienda es cada vez más probable.

“Nadie esperaba casos en Nigeria y Uganda y estamos preocupados por Sur Sudán y la República Centroamericana, dos países atravesados por conflictos internos y con sistemas de salud muy deteriorados. Ahí está el riesgo más grande”, afirmó.

Además, advirtió: “La epidemia va a durar por un periodo largo de tiempo, a menos que llegue una vacuna efectiva”. (TN)