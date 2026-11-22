Dos jóvenes de 16 y 19 años resultaron heridos tras volcar a bordo de un vehículo todoterreno UTV en la zona de médanos de La Frontera, en Pinamar, durante el inicio del fin de semana largo.

Ambos fueron asistidos en el lugar y trasladados al hospital municipal, donde confirmaron que se encuentran fuera de peligro y presentan lesiones leves.

Los jóvenes circulaban sin casco ni los elementos de protección obligatorios cuando ocurrió el siniestro. El impacto les provocó golpes y cortes, por lo que se desplegó un operativo de emergencia en la franja costera, con dos ambulancias, personal médico, efectivos policiales, integrantes de Seguridad en Playa y de la Guardia Urbana.

Desde el esquema sanitario señalaron que los recursos movilizados para la asistencia y prevención forman parte de las prestaciones financiadas mediante la EcoTasa, el tributo municipal destinado a cubrir este tipo de servicios en el destino turístico.

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El episodio volvió a poner el foco sobre los controles en La Frontera, una zona que registra antecedentes de siniestros graves. En enero de 2026, Bastián Jerez, de 8 años, sufrió un choque en ese sector y debió atravesar 17 cirugías. A raíz de esos hechos se implementaron restricciones para la circulación de camionetas 4x4 y UTV.

Ante la proximidad de la temporada de verano, las autoridades reiteraron la importancia de respetar las normas de seguridad, entre ellas el uso de casco y cinturón de seguridad, además de los límites de ocupantes permitidos. (con información de TN)