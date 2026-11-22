La Argentina se prepara para disfrutar de un nuevo fin de semana largo de tres días que abarcará el lunes 23 de noviembre.

Este receso extendido responde al corrimiento del feriado por el Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original fue el último viernes 20.

La conmemoración recuerda la histórica Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845. El motivo por el cual el asueto pasó al lunes radica en el artículo 6 de la Ley 27.399, la norma que regula el esquema de feriados trasladables para impulsar el turismo interno.

Qué feriados y días no laborables restan hasta fin de año

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Contando el próximo lunes, al calendario de 2026 le quedan por delante tres feriados nacionales y un día no laborable. Esto significa que, tras el este feriado largo de noviembre, todavía habrá dos nuevas oportunidades de disfrutar de fines de semana largos durante diciembre.

El cronograma completo de las fechas pendientes es el siguiente:

-Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladado del viernes 20).

-Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

-Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

-Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible) (NA)