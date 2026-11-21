Julio Bocca anunció que dejará la Dirección Artística del Ballet Estable del Teatro Colón. El reconocido bailarín comunicó su decisión a través de un video y confirmó que su sucesor será Herman Cornejo, actual primer bailarín del American Ballet Theatre de Nueva York, quien asumirá el cargo a mediados de agosto de 2027.

“He tomado la decisión de retirarme como director”, expresó Bocca al comienzo de su mensaje. Luego, hizo un balance de su gestión y destacó los avances que consiguió durante los últimos dos años al frente de la compañía.

Y continuó: “Han sido dos años de mucho trabajo y mucha felicidad por hacer grandes espectáculos nuevos y diferentes, tener más funciones, más calidad en las obras”.

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En el comunicado oficial, el Teatro Colón informó que la salida del bailarín forma parte de una transición planificada dentro del proyecto institucional para el Ballet Estable. La intención es dar continuidad al trabajo realizado y fortalecer la proyección de la compañía tanto en la Argentina como en el exterior.

“Me voy muy feliz por lo que logramos juntos”, expresó Bocca. Además, remarcó que lo más importante es el presente y el futuro del Ballet del Teatro Colón y le dedicó unas palabras especiales a quien ocupará su lugar: “Querido Herman Cornejo: te vi crecer en tu carrera. Te deseo muchísima suerte en esta nueva etapa”.

Quién es Herman Cornejo, el sucesor de Julio Bocca en el Teatro Colón

Herman Cornejo nació en San Luis en 1981 y se formó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. A los 16 años obtuvo la Medalla de Oro del Concurso Internacional de Moscú, un reconocimiento que lo convirtió en el bailarín más joven en conseguir ese premio en la historia del certamen.

Desde 2003 es primer bailarín del American Ballet Theatre de Nueva York, una de las compañías más prestigiosas del mundo. Su vínculo profesional con Bocca tiene una historia particular: fue el propio Julio quien lo impulsó a presentarse en el concurso de Moscú y, años más tarde, facilitó su ingreso al ABT. Allí, ambos llegaron a compartir escenario.

Al conocer la noticia, Cornejo manifestó su entusiasmo por asumir la responsabilidad. “Es un gran honor para mí. Asumo este desafío personal y profesional con humildad y alegría, con mucha energía y entusiasmo para fortalecer y proyectar aún más a la institución, tanto en la Argentina como internacionalmente”, expresó. (TN)