La comisión evaluará la regulación del cuidado de las mascotas luego de una ruptura matrimonial o convivencial. Fotos: archivo La Nueva.

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Audionota: Marina López

Una comisión de especialistas, que tendrá a su cargo redactar un anteproyecto de ley para reformar el Código Civil y Comercial en materia de régimen jurídico de los animales, creó en los últimos días el Ministerio de Justicia de la Nación.

Así lo dispuso la Resolución 548/2026, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques y publicada el 11 de noviembre pasado en el Boletín Oficial.

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La norma sostiene que, a más de una década de la entrada en vigencia del citado Código, hay materias que no recibieron tratamiento expreso y que hoy exigen una respuesta legislativa.

Entre ellas figura el estatus de los animales, que la doctrina considera "cosas muebles semovientes", en el marco del artículo 227.

Para el Ministerio de Justicia, esa calificación se aparta de la evolución reciente del derecho comparado, y cita los casos de España, Francia, Portugal y la provincia canadiense de Quebec.

Los considerandos también repasan antecedentes judiciales de nuestro medio: el fallo de 2015 que reconoció a la orangutana Sandra como sujeto de derecho en la Ciudad de Buenos Aires y el de 2016, sobre la chimpancé Cecilia, en la provincia de Mendoza.

Sin embargo, advierten que esos criterios no cuentan con una regulación legal que les dé seguridad jurídica más allá de cada caso.

Como ejemplo de la fragilidad de los avances solo jurisprudenciales, mencionan la sentencia que fue dictada por la Corte Constitucional de Colombia en 2020 sobre el oso Chucho, que revirtió una línea de precedentes y lo calificó como objeto de especial protección.

“Familia multiespecie”

Otro eje importante de la resolución es la realidad social de los hogares donde conviven personas y animales de compañía con un vínculo afectivo asimilable al familiar.

El texto plantea la necesidad de una regulación expresa del fenómeno conocido como "familia multiespecie", en particular sobre el cuidado de los animales en casos de ruptura del matrimonio o de la unión convivencial, una cuestión que, según indica, carece de tratamiento normativo y genera litigiosidad en los tribunales de familia.

Los fundamentos señalan que la incorporación de los animales al núcleo familiar es una realidad social extendida y que la legislación vigente no la contempla.

En el articulado, la resolución pide analizar el régimen jurídico de los animales y proponer las modificaciones que se consideren pertinentes, incluidas las cuestiones vinculadas con los animales de compañía en las relaciones familiares.

Ad honorem

La comisión será coordinada, con carácter ad honorem, por Martín Cardone, director nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tendrá una composición que el Ministerio describe como plural e interdisciplinaria.

Martín Cardone

Por el Ministerio de Justicia: Cardone y las asesoras Pamela Kazmirczuk y María del Carmen Yaconis.

Ámbito académico: Edith González Silvano, docente de Derecho Animal en la Facultad de Derecho de la UBA y directora de un seminario de investigación del Instituto Gioja, y María José Domínguez Edreira, abogada y docente especializada en la materia.

Organizaciones de la sociedad civil: Sergio Moragues (El Campito Refugio), Lorena Laprebende (Instituto de Derecho Animal de la Asociación de Abogados de San Martín), Norma Macchi y María Florencia Antonelli (Callejero Casa Quiere), y Clara Correa y Martín Scotto (Pájaros Caídos).

Magistratura: Marcela Ruiz, Andrea Tormena y Maite Herrán, vinculadas a la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, y Claudio Saúl, presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja e integrante de la JUFEJUS.

Ministerio Público: María Victoria Ordóñez, secretaria general de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal porteño.

Todos los integrantes trabajarán sin remuneración adicional.

La resolución entró en vigencia el día siguiente a su publicación. Se trata de la creación de un espacio de trabajo: el resultado será un anteproyecto que, para convertirse en ley, deberá luego seguir el trámite legislativo correspondiente.

Funcionamiento y plazos de trabajo

Formato. La comisión funcionará mediante reuniones temáticas, de carácter técnico y deliberativo, para analizar los institutos del Código involucrados, evaluar antecedentes nacionales y de derecho comparado y formular propuestas.

Consultivo. El coordinador podrá convocar, con carácter consultivo, a integrantes de los poderes judiciales, organismos públicos, colegios profesionales, universidades y expertos nacionales o internacionales, quienes podrán presentar propuestas por escrito.

Tiempos. El anteproyecto, con sus fundamentos, deberá presentarse a la Secretaría de Justicia dentro de los 45 días corridos desde la primera reunión formal. Ese plazo podrá prorrogarse.