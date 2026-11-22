El objetivo de las tareas es devolver la integridad a través de la reposición o completamiento de faltantes de mampostería. / Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Con un presupuesto oficial de 1.205 millones de pesos, la municipalidad convocó a licitación para la segunda etapa de la puesta en valor del frente del edificio que, desde 1929, ocupa la Escuela Nº 2 Gobernador Valentín Vergara, en calle Vieytes 51.

La obra tendrá lugar a punto de cumplirse diez años de la colocación del cerco preventivo que rodea todo el perímetro del inmueble, debido al riesgo que implicaba su mal estado general. El llamado se realiza pocos meses después de la recuperación del paño central del edificio y se trata de una intervención similar a la realizada aplicada a los dos paños laterales más una adecuación integral del sector ubicado sobre la avenida Colón, donde funciona la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) provincial.

Como en trabajos anteriores, el pliego pone énfasis en la importancia histórica y urbanística del edificio, por lo cual exige "un trabajo de extremo cuidado" en cuanto a las maneras, formas y materiales a utilizar.

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El frente del inmueble ocupa la primera cuadra de calle Vieytes y está organizado en cinco volúmenes: uno central, que se adelanta con un pórtico con escalinata (ya intervenido), dos laterales y dos volúmenes salientes con frontis en cada extremo, cerrando la composición.

Habilitado en 1929, el edificio fue construido con mampostería de ladrillo común sobre la que se aplicó un revoque a la cal con terminación símil piedra. Cuenta con molduras, particiones, detalles en relieves y piezas ornamentales y decorativas.

Vista desde calle Moreno

La intervención a realizar busca recomponer la fachada, reparar patologías, reponer piezas faltantes y realzar el conjunto mediante un sistema de iluminación.

Como primer paso se realizará un hidrolavado, metodología que puede utilizarse dado el buen estado de la mayoría de los elementos, de modo que la fachada quede limpia, libre de grasa, hollín, polvo y suciedad, hongos, moho, guano de paloma, material orgánico. Una limpieza incorrecta puede resultar en una resolución constructiva inadecuada y, por ende, un potencial daño oculto.

El objetivo es devolverle su integridad a través de la reposición o completamiento de faltantes de mampostería y molduras, sellando fisuras y grietas, de modo que, al finalizar los trabajos, se vea en perfecto estado.

Velado símil piedra

Una vez acondicionado el frente se procederá a la aplicación de un velado de terminación, consistente en un mortero de 3 mm de espesor, aplicado sobre la superficie por medio de soplete o llaneado. Ese velo está compuesto con minerales y aglomerantes y tendrá un color similar a la terminación original del edificio.

Sacando provecho a algunos sectores de la fachada, en particular ubicados sobre la avenida Colón, que no han recibido la intensa exposición al sol y al viento del noroeste, se tomarán algunos de esos paños como referencia y modelo.

La fachada será iluminada a partir de un diseño que resalte su arquitectura. Esa obra incluye cañerías, tablero, cableado, energizado y la colocación de 42 artefactos.

El tema de las palomas es otra cuestión a resolver. Se instalará sobre las superficies de potencial anidado un sistema mecánico y ecológico para repeler a estas aves. Se aplicarán dos filas de púas de acero inoxidable unidas a una cinta metálica o plástica.

Sobre Colón, otra obra

En la parte del edificio sobre la avenida Colón funciona la Dirección General de Cultura y Educación. Se trata de una construcción en estado calamitoso, no solo su exterior –que será restaurado-- sino también sus dependencias interiores. La intervención en este caso se centra en la renovación de la membrana de la cubierta de modo de evitar el paso del agua, reponiendo embudos y desagües pluviales.

Se realizarán nuevos revoques, se repararán cielorrasos y molduras faltantes y se recuperará el piso de madera original, hoy en parte cubierto por un suelo de goma. Finalmente se procederá a la pintura integral de lugar.

Escuela como emblema

El edificio de la Escuela Nº 2 es uno de los más valiosos de la ciudad desde el punto de vista arquitectónico, cultural e histórico.

Ocupa ese lugar desde 1889, con un primer edificio que con el tiempo resultó inadecuado. En el lugar funcionaban la escuela Nº 1, de varones, y la Nº 2, de mujeres. Curiosamente, cuando ambas escuelas se fusionaron como mixta, se le asignó el Nº 2, quedando vacante el Nº 1.

Esa designación fue tomada por la escuela creada en 1906, la cual actualmente funciona en Chiclana 853.

El bloque central recuperado, los laterales a intervenir

En cuanto al nuevo edificio, su construcción fue anunciada por primera vez en 1910, año del centenario de la revolución de mayo. Se la llamó por eso Escuela Centenario, aunque el proyecto recién se presentó en 1912, año en que se colocó de la piedra fundacional y se realizó la correspondiente licitación. Nunca se construyó.

En 1926, siendo gobernador el vecino Valentín Vergara, se gestionó un nuevo proyecto, el cual mantuvo el mismo nombre, aunque ahora en referencia al centenario de nuestra ciudad. El edificio fue inaugurado el 13 de abril de 1928.

Inauguración del edificio, abril de 1928

Los detalles

—La superficie de la fachada a recuperar alcanza a 2.016 metros cuadrados.

—Se repararán 72 ventanas, cada una con la reposición de sus cortinas de enrollar.

—Se reconstruirán 855 m2 de veredas y se realizará una forestación exterior.

—La obra tiene un plazo de 9 meses, con lo cual de cumplirse los pasos habituales debería estar terminada a fin de 2027.