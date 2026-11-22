La incorporación al inventario patrimonial local abre una posibilidad para recuperar y proteger estas piezas del mobiliario urbano. / Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

layout="fixed-height">

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Audionota: Mariano Muñoz

Están allí desde hace 83 años: quietos, firmes, dañados algunos, expuestos al maltrato otros, los menos en buen estado.

La referencia es para los bancos de la avenida Alem, singular equipamiento urbano, colocados durante los primeros meses de 1943 con el objetivo de reforzar el carácter de paseo de "la Alvear" bahiense, como se mencionaba entonces a esa arteria.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ahora, el nuevo Código de Ordenamiento Urbano los incluyó en el inventario de bienes patrimoniales, mejorando así la posibilidad de darles más atención, ponerlos en valor y evitar intervenciones inadecuadas. Cada pieza fue costeada en su momento por vecinos y empresas, como aporte para un espacio público que se consolidaba como el más atractivo de la ciudad.

"Es una plausible inspiración, de positivo urbanismo, atendiendo la importancia creciente de la avenida", se dijo.

Se los colocó orientados hacia la calle, priorizando lo atractivo de mirar el tránsito vehicular, con la particularidad de que, por entonces, era costumbre de la gente caminar por la calzada.

La avenida conducía al parque de Mayo, paseo por excelencia, y sumaba un atractivo adicional con sus anchas veredas y su atractiva arquitectura.

Una intervención indebida

Desde el punto de vista del diseño son bancos muy interesantes con su forma envolvente y los extremos elevados delimitando el espacio. Aunque es una pieza pesada, el espacio abierto debajo evita que se perciba completamente maciza. Desde lo ergonómico quizá admita alguna crítica, por ser plano y profundo con un respaldo sin la inclinación suficiente para ajustarse al cuerpo.

No hay datos precisos de cuántos bancos se llegaron a instalar. Una crónica de 1943 menciona la intención de colocar 70. Hoy quedan apenas diez, repartidos en las primeras cinco cuadras. Su declaración como bienes patrimoniales debiera servir para preservarlos y establecer su puesta en valor.

Los bancos de Alem sorprenden por el largo de sus asientos —0,50 metros de ancho, 1,80 metros de largo—, sin presentar deformación alguna.

Sin embargo, esa situación es resultado de una adecuación estructural: a poco de colocados, en enero-febrero de 1943, se debieron retirar las losas de asiento ya que sufrieron resquebramientos en su parte central. Se entiende, entonces, que debieron ser reforzadas antes de volver a colocarlas.

Miradas de especialistas

Un punto de encuentro. Ariel Palacio es diseñador industrial, especializado en mobiliario, egresado de la Universidad Nacional de La Plata y con un máster en la Universidad Politécnica de Catalunya (Barcelona, España). Tiene una relación personal con los bancos de Alem, en particular con el ubicado en la vereda del club Napostá.

"Es un lugar que me trae buenos recuerdos. Pasé lindos momentos con amigos cuando ni imaginaba estudiar diseño industrial y que uno de los trabajos más importantes de mi carrera iba a ser sobre equipamiento urbano", dice.

Ariel Palacio es diseñador industrial y especializado en mobiliario.

Por eso su lectura sobre estos bancos va por dos caminos, el emocional y el técnico.

"El banco era un punto de encuentro, nos sentábamos en varias posiciones, la preferida era cola en respaldo o en apoyabrazos y pies sobre el asiento. El que se sentaba siempre estaba alejado del piso. Como usuario lo descubrí y valoré posteriormente, en mi formación profesional", menciona.

Arreglos circunstanciales

Palacio menciona que sería interesante conocer la memoria descriptiva del diseño de los bancos, atendiendo que responden a requerimientos concretos que puede definir el éxito o el fracaso de la idea original: "¿Habrán sido pensados para que perduren en el tiempo? ¿Fueron amurados como se requería? ¿Se respondió a un plano o se hicieron pruebas de colado hasta lograr la morfología de las partes? ¿Quién los financió? Las preguntas podrían ser varias, pero me rendiré a mi observación de la unidad bajo los tres principios básicos: forma, función y tecnología".

El profesional advierte en cada banco "formas blandas, volúmenes sólidos, algo robustos en su proporción, simulando formas naturales u orgánicas propias del modernismo. Con curvas en continuidad que insinúan comodidad, no estrictamente desde el punto de vista ergonómico, pero que resuelven perfectamente la función de sentarse".

Perdido entre las mesas

En cuanto al material utilizado, hormigón y granito reconstituido premoldeado, menciona que genera una estructura maciza que transmite permanencia y resistencia a la intemperie, al uso y al vandalismo. "Se puede observar en algún deterioro superficial que no afecta su lectura, ya que el envejecimiento del material es una consecuencia".Por último, refiere su valor histórico como "una pieza simbólica y escultórica de la ciudad".

"Ejemplo de alquimia". “El artista y diseñador industrial Tomás Maldonado entendía el mobiliario urbano y el entorno de la ciudad como una pieza clave para la planificación del espacio público. Defendía que el diseño de los objetos cotidianos y urbanos era la vía directa para resolver la división entre el arte y la vida práctica”. De esta manera dad su primera mirada sobre los bancos Danna Gallego, diseñadora industrial y docente de la facultad regional Bahía Blanca de la UTN, y Marisol Montalban, también diseñadora industrial.

Mencionan que en la década del 40 la mirada hacia la Avenida Alem comenzaba a definirse como parte importante de la ciudad. “La socialización a través del compartir el espacio y la tranquilidad de permitirse un recorrido con el descanso adecuado, generó la necesidad de definir un nuevo mobiliario urbano que permitiera la adecuación del espacio público”.

En cuanto al diseño en sí, mencionan como el proceso productivo de los bancos no solo es novedoso para el tiempo histórico, sino que, denota rasgos funcionales y morfológicos distintivos para la época.

“En su diseño modular, se pueden distinguir las piezas que lo conforman dando por resultado un diseño aditivo: las partes se superponen, evidenciando una característica que identifica al producto”.

Destacan como los componentes de cada pieza generan "un marcado balance entre el volumen y el vacío, que lo muestra robusto y liviano a la vez".

“Al mismo tiempo, presenta curvas y suaves terminaciones, sin presencia de líneas angulosas, que le confieren un aspecto homogéneo. Los apoyos laterales adquieren un papel protagónico, articulando requerimientos estructurales, funcionales y expresivos. Su presencia transforma un elemento utilitario en un componente identitario del espacio público”.

Por otra parte, si bien cada uno ha sido resuelto con una materialidad dura, se logró conferirle suavidad en sus terminaciones, con el leve ángulo en su respaldar y la demarcación de sus sectores, claros y diferenciados.

“Estos bancos son el ejemplo de alquimia donde el arte, la investigación y la experimentación de los materiales con el diseño facilitaron una experiencia singular a la hora de habitar la ciudad”, concluyen.

La evolución de las formas

Gandia, ciudad de 85 mil habitantes recostada sobre el Mediterráneo, posee un paseo costero con bancos de diseño contemporáneo, que se pueden emparentar con los de Alem, una idea que evoluciona pero se mantiene en el tiempo.

Los bancos de Gandia

En la ex quinta González Martínez, otros

En Castelli al 3800 se ubica el Parque de la ciudad, donde la firma González Martínez realizara desde 1941 sus remates ferias, se pueden ver siete bancos idénticos a los de la avenida Alem, el mismo diseño, el mismo material, todos en perfecto estado y en un tono gris claro, no afectados por la contaminación vehicular.