La Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las condenas contra Diego Sebastián Pertino, el policía de Infantería que cometió cuatro robos con armas en menos de dos horas en Bahía Blanca, y contra Facundo Castía Aberastury, su cómplice.

El fallo, conocido en los últimos días, rechazó los recursos de casación de ambas defensas y les impuso las costas.

Los jueces Manuel Bouchoux y Fernando Mancini dejaron firmes las penas dictadas por el Tribunal en lo Criminal N° 2 de nuestra ciudad, en un juicio que tuvo características de abreviado.

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Pertino había sido condenado a 7 años de prisión como coautor de robo agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no fue acreditada, en cuatro hechos en concurso real.

En su caso la pena se agravó por su condición de agente de las fuerzas de seguridad.

Castía Aberastury, en tanto, recibió 8 años y 10 meses de prisión, al tomarse una declaración de reincidencia.

Este último, que en principio se identificó falsamente como Jonathan Mansilla, cuenta con antecedentes por robo (febrero de 2023), una evasión de la comisaría Tercera (septiembre de 2022) y un robo agravado (julio de 2017).

Policía asaltante

El caso había conmocionado a la ciudad la noche del 26 de junio de 2025.

Pertino, que estaba de franco, y Castía Aberastury recorrieron con fines delictivos distintos puntos de Bahía a bordo de un Volkswagen Gol Trend rojo.

Según la sentencia, entre las 19.20 y las 20.15 asaltaron a una mujer de 39 años en Humboldt al 1800, a un hombre de 55, en Azara al 700; a una barbería de Montevideo al 800 (esquina Chile) y a una vivienda en 25 de Mayo al 1500, donde funcionaba un "consultorio espiritual" del cual se llevaron 350 mil pesos.

El raid terminó con una persecución del Comando de Patrullas, con apoyo de las cámaras del CEUM y de particulares.

Pertino fue reducido en la puerta del cuartel de Infantería de Brickman al 1700, donde cumplía funciones (legajo 158.659).

Al momento de la detención se secuestraron el auto, el chaleco antibalas oficial, seis celulares y casi 450 mil pesos.

Planteos de defensas

La defensa del uniformado sostuvo que en los tres primeros hechos su cliente solo había conducido el auto y que se confundía presencia con autoría. Pidió además que se consideraran atenuantes y cuestionó la agravante de nocturnidad.

Casación descartó esos argumentos.

Sobre la autoría, el juez Bouchoux explicó que la actuación conjunta “no constituyó una presencia simultánea u ocasional”: mientras Castía Aberastury ingresaba a los lugares e intimidaba con el arma, Pertino conducía, esperaba y garantizaba la fuga. La coautoría, agregó, no exige que cada interviniente ejecute personalmente el delito, y los aportes coordinados revelan dominio funcional del hecho.

La sentencia remarca que la prueba, incluidas las filmaciones, coincidía con los relatos de los testigos y con el recorrido de los autores.

Sobre la nocturnidad, avaló el razonamiento de la jueza de grado: la menor circulación de gente en una noche de invierno favoreció la comisión de los hechos y la huida.

Respecto de la adicción severa y las cargas familiares que invocó la defensa de Pertino, se señaló que esas pautas no formaron parte del acuerdo de juicio abreviado y que exigían algún grado de litigación que ya no era posible plantear a esta altura.

La defensa oficial de Castía Aberastury, por su lado, había reclamado una pena menor por falta de fundamentación y por el buen concepto presunto.

El tribunal platense respondió que la ausencia de información sobre ese concepto opera de modo neutro y que la pena quedó “mucho más cercana al mínimo que al máximo” de la escala que prevé el Código Penal.

Reserva federal

Los jueces recordaron que quien opta por el juicio abreviado renuncia al debate oral, por lo que la instancia de Casación no sirve para plantear nuevas teorías del caso ni para reemplazar por escrito el juicio al que se renunció.

Ambas defensas hicieron la reserva del caso federal, que el tribunal dejó asentada, por lo que todavía podrían intentar una vía ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.