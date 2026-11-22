Una mujer de 92 años fue encontrada muerta en su departamento del complejo de las 432 Viviendas de Cipolletti, Río Negro, y la investigación apunta a una posible muerte violenta.

La víctima fue identificada como Florencia Ferreyra y, tras el hallazgo, dos hombres fueron aprehendidos, uno de ellos su nieto, quien convivía con ella.

El cuerpo fue encontrado el sábado al mediodía en una vivienda ubicada sobre la calle Arenales al 400. Personal de salud constató que la mujer no tenía signos vitales y los investigadores observaron hematomas en distintas partes del cuerpo, por lo que descartaron en principio una muerte natural. El jefe de la Unidad Regional V de la Policía de Río Negro, comisario inspector Javier Elicier Yáñez, confirmó que se activó preventivamente el protocolo por femicidio.

La autopsia será clave para determinar si las lesiones tuvieron incidencia directa en el fallecimiento. En tanto, está prevista para este lunes una audiencia de formulación de cargos contra uno de los dos hombres aprehendidos.

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La causa está a cargo de los fiscales Santiago Márquez Gauna, Eugenia Vallejos y Yesica Montenegro, con intervención de distintas áreas de investigación y Criminalística.

Entre los testimonios incorporados a la causa, un vecino declaró que dos hombres le pidieron un destornillador alrededor del mediodía para forzar la puerta del departamento porque Ferreyra no respondía a los llamados.

Por su parte, el hijo de la víctima, Edgardo Ferreyra, contó que regresó a Cipolletti desde Bariloche tras recibir la noticia. “La encontraron al lado de la cama fallecida. Hipótesis hay varias”, expresó. Los investigadores mantienen abiertas distintas líneas, incluida la posibilidad de un robo.

El caso generó conmoción en el barrio, donde Ferreyra era una de las primeras habitantes del complejo. En diciembre de 2024, el mismo sector fue escenario del asesinato de Lidia Tapia, de 87 años, y su hija Stella Maris Natalini, de 62. Por ese doble crimen, un vecino fue condenado a prisión perpetua. (con información de NA)