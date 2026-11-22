Un allanamiento realizado en una vivienda de José Ingenieros al 2200, en el marco de una investigación por el hurto de una bicicleta ocurrido el pasado 8 de noviembre, terminó con la aprehensión de un hombre de 39 años.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró prendas de vestir que estarían vinculadas con el hecho investigado, partes de una motocicleta con pedido de secuestro activo y una planta de marihuana.

El operativo fue llevado adelante por personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Segunda, efectivos de Guardia y agentes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). La medida había sido ordenada por el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca y arrojó resultado positivo.

Según se informó, en el domicilio fueron secuestradas prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hurto de la bicicleta que dio origen a la investigación.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, los efectivos encontraron un cuadro y un motor correspondientes a una motocicleta Gilera Smash que registraba un pedido de secuestro activo en el marco de otra causa judicial tramitada por la comisaría Cuarta.

A raíz de ese hallazgo, fue aprehendido Sebastián Ceballos, acusado del delito de encubrimiento.

Por otra parte, durante el allanamiento también se encontró una planta de marihuana, motivo por el cual se inició una segunda imputación contra el hombre por infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes.

En el caso intervienen las UFIJ N.º 7 y N.º 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.