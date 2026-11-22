El gobierno provincial realizó la semana última una prueba integral del funcionamiento de la estación de bombeo de el km 401 de la Ruta 65, partido de Guaminí, entre la laguna Cochicó y la laguna Alsina, clave para evitar inundaciones si el fenómeno del Niño genera lluvias que desborden las lagunas Encadenadas del Oeste.

La reparación fue posible luego de años de reclamos, articulación técnica y consensos regionales, según señaló el Comité de Cuencas de la Sub Región C del Río Salado.

La prueba se efectuó por disposición del ministerio de Infraestructura bonaerense, terminada la puesta en valor –iniciada en 2022-- de los equipos de bombeo y de los conductos que cruzan la ruta.

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Esto permitió verificar la capacidad de una estación que resulta estratégica como mitigación, reservada para ser puesta en marcha ante eventos de excesos hídricos y así proteger a las poblaciones de la cuenca.

La estación permite realizar el trasvase de agua desde la laguna Cochicó (a 105 metros sobre el nivel del mar) hacia la laguna Alsina (a 107 msnm) y así estabilizar el sistema en caso de crecidas.

Si no existiera, la única opción sería abrir compuertas aguas abajo y enviar los excedentes hacia las lagunas Del Monte y de allí a Del Venado, lo cual entraña un riesgo para Carhué, que se encuentra junto a esta última laguna.

La estación de bombeo descomprime la cadena y evita posibles inundaciones aguas abajo, como la que en 1985 arrasó a la villa turística Epecuén.

No deja de ser una buena noticia que se tenga como obras prioritarias las relacionadas con la protección de localidades que históricamente han sufrido inundaciones y que viven con angustia constante ante la ocurrencia de lluvias importantes.

Es además imperdonable que cualquier estación de este tipo no tenga un mantenimiento acorde y permanente, sin que haya que realizar decenas de reclamos hasta obtener una respuesta.

Son obras que evitan tragedias y gastos extraordinarios. No hay lógica alguna que justifique su descuido y la falta constante de verificación de su funcionamiento.