Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 80 años, en noviembre de 1946, quedó habilitado el nuevo edificio de la Escuela Nacional de Comercio, en 11 de abril 445, poniendo fin a cuatro décadas del deambular de la institución por locales completamente inadecuados.

Creada en julio de 1903, la Escuela de Comercio fue la primera estatal secundaria de la ciudad, lo cual significó todo un progreso en materia educativa, enfocada en este caso a formar estudiantes para el ámbito comercial.

“Dispone finalmente el lugar de un local dotado de amplias comodidades, como corresponde a la índole de la función que cumple y la gran cantidad de estudiantes que pasan por sus aulas”, comentó este diario en 1946.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La escuela comenzó funcionado en un edificio propiedad de Diego Meyer, en O’Higgins 29, pasó luego a uno de calle Rodríguez y, desde 1918, ocupó el histórico inmueble de Rondeau 29, donde en 1948 comenzó su funcionamiento el Instituto Tecnológico del Sur.

La posibilidad de contar con un edificio acorde comenzó a gestarse en 1940, con la adquisición de un terreno propiedad de Susana Tardieu de Dumortier. La obra fue diseñada desde la Dirección general de arquitectura de la Nación, licitada en 1943 y adjudicada a la firma Polledo, con oficinas en la capital federal, empresa llamada a convertirse en una de las más destacadas a nivel nacional, cuya historia se extiende hasta el presente.

En enero de 1946 la obra civil estaba terminada pero fue imposible ocuparla por la falta del mobiliario correspondiente y también por la adecuación del personal docente necesario.

La inauguración oficial fue con el curso lectivo de 1947. En 1970, el edificio fue ampliado para generar las instalaciones para la Escuela Normal, que por entonces funcionaba en un palacete alquilado en Brown y Villarino.