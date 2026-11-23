El ministro de Educación de Corea del Sur, Choi Kyo-jin, renunció este domingo en medio de un escándalo por las sospechas de utilización de inteligencia artificial (IA) para cometer fraude en los exámenes, que obligó a las autoridades a adoptar medidas extraordinarias de seguridad durante la principal prueba de ingreso universitario del país.

La dimisión fue aceptada por el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, después de una semana de fuertes cuestionamientos al Gobierno por la improvisación de las medidas destinadas a impedir que los estudiantes utilizaran dispositivos electrónicos y herramientas de IA para obtener ventajas durante el examen.

Las autoridades informaron que durante la prueba, realizada el jueves pasado, se detectaron 111 presuntos casos de irregularidades vinculadas con dispositivos electrónicos, aunque no se confirmó que todos estuvieran relacionados con el uso de inteligencia artificial.

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El escándalo se había desatado días antes, cuando un estudiante que obtuvo la máxima calificación en un examen nacional de contabilidad tributaria reconoció haber utilizado una cámara diminuta, un teléfono celular y herramientas de inteligencia artificial para conseguir una puntuación prácticamente perfecta.

La confesión provocó una fuerte conmoción en Corea del Sur, donde el examen de ingreso universitario, conocido como Suneung, constituye una de las pruebas académicas más exigentes y competitivas del mundo.

El examen, que tiene una duración aproximada de nueve horas, es considerado decisivo para acceder a las universidades más prestigiosas del país y mejorar las perspectivas laborales y económicas de los estudiantes.

Ante el temor de que se repitieran maniobras similares, el Gobierno dispuso medidas excepcionales, entre ellas el bloqueo de redes públicas de wifi en las zonas de examen y la colocación de adhesivos sobre los botones de la ropa de los aspirantes, para impedir que pudieran ocultar cámaras diminutas.

También se enviaron tres alertas de emergencia a teléfonos celulares durante la prueba, con el objetivo de detectar dispositivos que los estudiantes no hubieran entregado antes de ingresar a las aulas.

Según las autoridades, casi la mitad de las 111 irregularidades detectadas se descubrieron gracias a ese procedimiento.

Sin embargo, las medidas fueron anunciadas con escasa anticipación y generaron críticas de estudiantes, docentes y organizaciones educativas, que cuestionaron la falta de preparación de las autoridades.

En ese contexto, Choi Kyo-jin reconoció que el Gobierno no había actuado con la anticipación necesaria para garantizar la normalidad de la prueba.

"Ahora que el examen ha terminado, asumo toda la responsabilidad y presento mi renuncia", expresó el funcionario en un mensaje difundido a través de la red social X.

El presidente Lee Jae Myung aceptó la dimisión, según confirmó la oficina presidencial.

La crisis abrió un debate en Corea del Sur sobre los desafíos que plantea la inteligencia artificial para los sistemas de evaluación educativa y la capacidad de las autoridades para detectar nuevas modalidades de fraude académico. (NA)