Un nuevo sismo de magnitud 5 sacudió este domingo la región peruana de Junín. Hasta el momento, no se habían reportado daños personales ni materiales, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico se registró alrededor de las 16.35, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín y una profundidad de 145 kilómetros. El temblor también llegó a percibirse en Lima, principalmente en edificios y zonas elevadas, y alcanzó una intensidad de IV en la zona del epicentro.

El nuevo movimiento se produjo luego del terremoto de magnitud 6,7 que afectó al país el último viernes y dejó un saldo de una persona fallecida, 16 heridos y más de 850 damnificados, además de importantes daños materiales.

Desde el COEN señalaron que el sismo de este domingo fue percibido por la población con una intensidad de leve a moderada. Asimismo, indicaron que se mantienen las tareas de supervisión en las zonas consideradas vulnerables.

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Por otra parte, durante la madrugada de este domingo se registró otro sismo, de magnitud 5,1, en la región de Pasco, cercana al epicentro del terremoto del viernes. Aquel movimiento tuvo su mayor impacto en Huánuco, Pasco y Junín, aunque también provocó afectaciones menores en Lima y en la provincia portuaria del Callao.

Según el último balance del COEN, el terremoto dejó una persona fallecida, 16 lesionados, 853 damnificados y 529 afectados. Además, provocó daños en 152 viviendas, que quedaron inhabitables, y otras 156 resultaron afectadas. También se reportaron destrozos en seis instituciones educativas, 22 establecimientos sanitarios, cuatro templos y tres locales comunales, así como daños en 300 metros de vías de transporte. (NA)