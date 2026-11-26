Una turista argentina, de 36 años, murió ahogada este miércoles en una playa nudista cerca de la ciudad uruguaya de Maldonado, donde pasaba unos días de vacaciones junto a su pareja, según confirmaron las autoridades locales.

Personal de la Prefectura Naval se hizo presente en el lugar, tras haber recibido una llamada de emergencia, aunque la pareja ya había sido rescatada y allí se constató la muerte de la joven, oriunda de la ciudad entrerriana de Viale, mientras que su acompañante —de la misma edad— pudo sobrevivir.

El luctuoso episodio se produjo en Playa Chihuahua de Maldonado, ubicada a unos 130 kilómetros al este de Montevideo, la capital uruguaya.

Por el momento las autoridades locales no dieron a conocer la identidad de la mujer, mientras que el fiscal de turno, Sebastián Robles, ya ordenó las actuaciones correspondientes. (NA)