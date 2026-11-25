Un viaje al exterior cada 18 días: cuánto lleva gastado Milei en lo que va del año
Los datos surgen del informe de gestión de Diego Santilli, que detalló desembolsos por hoteles, vuelos privados, combustible, tasas aeroportuarias y viáticos de las comitivas presidenciales.
Entre enero y noviembre de 2026, Javier Milei realizó 17 viajes al exterior donde, según informó la Jefatura de Gabinete al Congreso, el Gobierno gastó más de 4 mil millones de pesos.
El monto surge de las respuestas que Diego Santilli dio a los senadores de los distintos bloques legislativos, que consultaron por las erogaciones que significaron para el Estado los hoteles, vuelos privados, combustible, tasas aeroportuarias y viáticos de las comitivas presidenciales durante a lo largo de los distintos viajes de Milei.
De acuerdo con esa reconstrucción, los gastos informados durante 2026 suman $1.513.744.295 vinculados al combustible de los aviones de la flota presidencial y los gastos de la Secretaría General de la Presidencia, mientras que unos US$1.619.111 incluyen los gastos por combustible cargado en el exterior, tasas aeroportuarias y la contratación de dos vuelos privados.
El cálculo contempla también costos consignados en el informe anterior que dio Manuel Adorni a fines de abril, antes de su salida del cargo, donde el Gobierno había informado gastos de estadía en seis giras por $188.864.319. De esa manera, la cifra total del año supera los 4 mil millones de pesos.
El relevamiento abarca 15 viajes realizados en aeronaves de la flota presidencial y otros dos en aviones privados: uno para trasladar al mandatario a Quito y Cali, entre el 5 y el 7 de agosto, por US$143.000, y otro a Nueva York, en septiembre, por US$195.000. La cuenta no incluye la cuarta visita de Milei a Madrid, realizada a comienzos de noviembre para participar de la Cumbre Iberoamericana.
Sin embargo, la respuesta oficial no permite conocer el costo integral de los operativos de seguridad que acompañaron al Presidente. Ante el pedido de información sobre los gastos de Casa Militar, el Gobierno invocó la excepción prevista en la Ley de Acceso a la Información Pública y sostuvo que la difusión de esos datos podría poner en riesgo la vida o la seguridad de las personas protegidas y del personal afectado. Por ese motivo, esos importes no forman parte de la reconstrucción.
Además, la respuesta no ofrece un detalle integral sobre eventuales reintegros o beneficios de terceros vinculados con los viajes, aunque sí identifica algunos alojamientos cubiertos por los gobiernos anfitriones.
En paralelo, el Ejecutivo sostuvo que todos los desplazamientos realizados por Milei en su condición de jefe de Estado tuvieron carácter de visitas oficiales o de Estado, incluidas actividades como el viaje a San Pablo, donde el Presidente participó de un acto vinculado con la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. También se registran reuniones bilaterales, encuentros con empresarios, participaciones en foros internacionales y actividades de reconocimiento al mandatario.
En ese sentido, ante la consulta de los legisladores sobre cuáles fueron los resultados concretos de los viajes presidenciales y si existían evaluaciones sobre el costo y el beneficio de las giras, desde la Cancillería que conduce Pablo Quirno respondieron que el análisis de los resultados excede la firma de acuerdos y que también debe contemplar el posicionamiento internacional de la Argentina, la imagen del país y la defensa de los intereses nacionales.
Entre los puntos destacados aparece la visita a Ecuador del 6 de agosto, durante la cual se avanzó en un acuerdo comercial para el sector automotor, un nuevo acuerdo de servicios aéreos —que todavía debía completar el trámite en el Poder Ejecutivo antes de ser enviado al Congreso— y un memorando de entendimiento para crear un mecanismo de consultas sobre comercio e inversiones.
El informe también menciona anuncios de inversión realizados durante las actividades presidenciales en Nueva York y París. Entre ellos figuran proyectos de Pampa Energía, TGS, Glencore, TotalEnergies, Pluspetrol, GyP y Pan American Energy. Algunas de esas iniciativas obtuvieron la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), otras permanecían bajo evaluación y otras fueron presentadas como proyectos o planes de inversión. Por eso, los montos anunciados no pueden considerarse desembolsos ya concretados.
Los viajes del Presidente en 2026
Tal como se desprende del informe del jefe de Gabinete, el Presidente pasó un total de 54 días en el exterior en diez meses, entre enero y octubre. La cifra promedia un viaje fuera del país cada 18 días. El listado completo comprende los siguientes viajes.
- Paraguay (17 de enero): viajó en el avión T-95 para participar de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Defensa informó $13.491.547 en combustible y US$1.569 en combustible y tasas aeroportuarias.
- Suiza (20 de enero): viajó en el ARG-01 para participar del Foro Económico de Davos. Defensa informó $65.579.460 en combustible y US$104.343 en combustible y tasas. El alojamiento en el Steigenberger Grandhotel Belvédère demandó otros $73.179.186.
- Estados Unidos (18 al 20 de febrero): viajó a Washington en el ARG-01. Defensa informó $65.579.460 en combustible y US$58.869 en combustible y tasas. La estadía en The Ritz-Carlton costó $13.645.725.
- Estados Unidos y Chile (6 al 11 de marzo): visitó Miami, Nueva York y Santiago de Chile a bordo del ARG-01. Defensa informó $71.672.702 en combustible y US$162.503 en combustible y tasas. Los alojamientos en Trump National Doral y The Langham demandaron $85.667.704.
- España (13 de marzo): viajó a Madrid en el ARG-01. Defensa informó $46.651.791 en combustible y US$73.723 en combustible y tasas. El alojamiento en el Hyatt Regency Hesperia costó $15.325.162.
- Hungría (20 de marzo): viajó a Budapest en el ARG-01. Defensa informó $71.320.645 en combustible y US$126.552 en combustible y tasas. El alojamiento estuvo a cargo del entonces primer ministro Viktor Orbán.
- Israel (18 de abril): viajó en el ARG-01 junto a Karina Milei y los ministros Pablo Quirno y Juan Bautista Mahiques. Defensa informó $83.200.014 en combustible y US$148.454,29 en combustible y tasas. Presidencia registró otros $13.875.846. El alojamiento en el Waldorf Astoria Jerusalén fue cortesía del Estado israelí.
- Estados Unidos (5 al 7 de mayo): viajó a Los Ángeles en el ARG-01 para participar de la conferencia anual del Instituto Milken. Defensa informó $83.421.293 en combustible y US$173.892,87 en combustible y tasas. Presidencia registró gastos por $26.119.600. Milei se alojó en el Waldorf Astoria.
- España (24 al 27 de junio): viajó a Madrid en el ARG-01 para recibir la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo. Defensa informó $108.110.558 en combustible y US$96.182 en combustible y tasas. Secretaría General sumó $19.239.406. Se alojó en el Hyatt Regency Hesperia.
- Brasil (24 de julio): viajó a San Pablo en el avión T-95 para recibir una condecoración y participar del acto de oficialización de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Defensa informó $7.469.482 en combustible y US$4.125 en combustible y tasas. Presidencia registró otros $1.717.503. Se alojó en el hotel Tivoli Mofarrej.
- Perú (27 de julio): viajó a Lima en el T-95 para participar de la asunción presidencial de Keiko Fujimori. Defensa informó $9.152.594 en combustible y US$4.366 en combustible y tasas. Presidencia registró otros $3.600.325. El alojamiento en el hotel Los Delfines fue cortesía del Gobierno peruano.
- Ecuador y Colombia (5 al 7 de agosto): realizó una gira por Quito y Cali en un avión privado contratado por US$143.000, ida y vuelta. Presidencia informó gastos conjuntos por $14.285.013. Se alojó en el Swissôtel Quito y el InterContinental Cali.
- Chile (3 de septiembre): viajó a Santiago en el avión T-96 para reunirse con José Antonio Kast y participar del V Encuentro Regional del Foro Madrid. Se informaron US$13.778 en combustible y tasas aeroportuarias y $3.929.113 por parte de Presidencia. Se alojó en el hotel Sheraton Santiago.
- Estados Unidos (21 al 24 de septiembre): viajó a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas en un avión privado, por un costo de US$195.000, ida y vuelta. Secretaría General registró gastos por $81.037.473. Se alojó en The Langham.
- Francia (30 de septiembre al 2 de octubre): viajó a París en el ARG-01, acompañado por una comitiva que incluyó a Diego Santilli, Karina Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Santiago Bausili. Defensa informó $132.767.334 en combustible y US$118.902 en combustible y tasas. Presidencia registró otros $40.800.903. Se alojó en el hotel Le Metropolitan.
- Estados Unidos (14 de octubre): viajó a Washington en el ARG-01 para recibir el premio Global Champion of Free Enterprise. Defensa informó $168.138.255,27 en combustible y US$88.420 en combustible y tasas. Secretaría General registró gastos por $27.504.384. Se alojó en el hotel Ritz-Carlton.
- España (20 de octubre): realizó su tercer viaje del año a Madrid en el ARG-01, acompañado por Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier. Defensa informó $129.464.435 en combustible y US$105.426 en combustible y tasas. Secretaría General registró otros $36.750.829. Se alojó nuevamente en el Hyatt Regency Hesperia.