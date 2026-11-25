El periodista Horacio Verbitsky declaró este miércoles en la causa por el Vacunatorio VIP, en la que se encuentra involucrado por haber recibido la dosis de la vacuna contra el COVID-19 de forma irregular.

Verbitsky fue citado a declarar en el nuevo tramo de la causa, que pone el foco en la responsabilidad de quienes recibieron las dosis en el Ministerio de Salud, el Hospital Posadas e incluso en sus domicilios sin contar con los requisitos para hacerlo.

En el marco de esa investigación, se presentó en los tribunales de Comodoro Py para ser indagado en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, donde respondió las preguntas que le realizó el fiscal Eduardo Taiano.

En su exposición, el periodista aseguró que no sabía que lo que estaba haciendo era ilegal, porque en tal caso “no lo hubiese hecho”.

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Sostuvo su versión de que él se contactó con el entonces ministro de Salud, Ginés González García, para preguntarle dónde podía vacunarse y este le dijo que vaya al Hospital Posadas.

Pero luego el funcionario lo llamó y le comentó que concurra al Ministerio de Salud, donde finalmente fue vacunado.

Según las fuentes consultadas, Verbitsky afirmó que él no tenía intención de vacunarse pero “lo convencieron de hacerlo”.

Tras esta presentación, Capuchetti continuará con las indagatorias a las personas que recibieron las dosis de la vacuna contra el COVID-19.

De acuerdo al cronograma pactado, el próximo viernes 27 de noviembre están convocadas Lourdes Noya, Matilde Noya y Dolores Noya; mientras que el lunes 30 deberán presentarse Félix Eulogio Guille y Florencio Aldrey.

El miércoles 2 de diciembre será el turno de los diputados Eduardo Valdés y Jorge Taiana; el viernes 4, del ex presidente Eduardo Duhalde y su esposa Hilda “Chiche” Duhalde; y el miércoles 9 terminará la ronda con sus hijas Juliana Duhalde y María Eva Duhalde. (NA)