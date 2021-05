Carlos Zannini defendió su vacunación y la de Horacio Verbitsky

El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, contó que no se arrepintió de haber recibido la vacuna contra el coronavirus de manera anticipada por el Gobierno y dijo que “sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme”.

“El 20 de diciembre surge la resolución 2.883, yo acudo a la autoridad sanitaria, porque estoy incluido como mayor de 60 años, con enfermedades prevalentes y como autoridad decisional. Se podía hacer, fui y lo hice”, explicó.

Invitado al programa Brotes Verdes, que transmite C5N, Zannini mencionó que le dijo a Horacio Verbitsky, otro de los beneficiados con la vacuna, que "no tenés que actuar con culpa porque vos tenés derecho a eso, sos una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad" y que "el problema surge por la falta de vacunas y no por quién se vacuna".

"Ni yo ni mi mujer (que también se vacunó) hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento de algo es de haberles dado la oportunidad de que nos critiquen, pero ellos no necesitan que yo cometa errores para que me critiquen”, sostuvo el excandidato a vicepresidente.

En su momento, Verbitsky pidió disculpas por el "ejercicio de un privilegio", en alusión a haber sido vacunado contra el coronavirus en el Ministerio de Salud, un hecho que definió como un "error grave", y expresó su arrepentimiento.

"Asumo sin excusas la parte que me toca y acepto todas las críticas recibidas, así como agradezco las tan numerosas comunicaciones de solidaridad y afecto. Si lo hice y, sobre todo, si luego lo conté sin que nadie me lo preguntara, es porque no advertí que fuera algo incorrecto, el ejercicio de un privilegio", escribió.