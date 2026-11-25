La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuestionó este miércoles el argumento del gobierno del presidente Javier Milei que señala que las mejoras económicas llegarán condicionadas a su eventual reelección de 2027.

"No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028 -advirtió-. Hay una elección en el medio".

En esa línea, pidió cambios "quirúrgicos" en el plan del ministro de Economía, Luis Caputo.

Entre las medidas que propuso, mencionó una reducción de la carga impositiva para mejorar la competitividad de las empresas argentinas. También puso el foco en los costos logísticos y en las dificultades que enfrentan los productores locales frente a sus competidores extranjeros.

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Además, reclamó una nueva baja de las tasas de interés para favorecer el acceso al financiamiento, estimular el consumo y facilitar las inversiones destinadas a modernizar las industrias: “El crédito mueve una economía y el año pasado tuvimos una crisis muy dura y las tasas de interés se dispararon”.

En cuanto al escenario electoral, Bullrich calificó como “muy buena” su relación con Milei y sostuvo que el surgimiento de dirigentes con aspiraciones propias dentro de La Libertad Avanza es una señal de maduración del partido.

Sin embargo, advirtió que el oficialismo no debe confiarse en las divisiones del peronismo y recordó que ese espacio político ha demostrado capacidad para reunificarse en circunstancias adversas.

La exministra recordó la derrota de Mauricio Macri en las PASO de 2019 y las consecuencias financieras que tuvo aquel resultado. Según Bullrich, a diferencia de lo que ocurrió entonces, el actual Gobierno todavía cuenta con margen para introducir modificaciones.

“Ahora estamos en una situación en la que tenemos tiempo para corregir el rumbo”, afirmó.

Aspiraciones presidenciales

Por otro lado, la actual senadora ratificó sus aspiraciones presidenciales.

“Me veo presidenta si logro una representación social fuerte”, afirmó. La dirigente recordó su paso por la campaña presidencial de 2023, cuando encabezó la fórmula de Juntos por el Cambio junto a Luis Petri y quedó afuera del balotaje tras finalizar tercera, detrás de Sergio Massa y Milei.

Al respecto, aclaró que su aspiración de ocupar el Sillón de Rivadavia es atemporal, ya que no quiere "que entre en el debate de la coyuntura”.

“Veo a mi alrededor y digo: ¿cuántas personas están preparadas para esto? Yo sí” -afirmó-. Cuando digo que estoy preparada para ser presidenta quiero decir que fui candidata, me preparé y no se dio. En parte por esa interna que nos dejó golpeados”.

La legisladora reivindicó su experiencia en la gestión pública y destacó su capacidad para ejercer el poder. “Tengo las condiciones para tomar decisiones. Soy una persona que me gusta tomar decisiones y que las toma”, sostuvo. (con información de TN y NA)