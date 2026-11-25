El Gobierno nacional sumó a las billeteras virtuales no bancarias como medio de pago habilitado para acceder al reintegro por la compra de garrafas de gas en todo el país.

Mercado Pago, YPF y Naranja X se incorporan al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) como medios de pago autoirzados para cobrar el reintegro correspondiente a la compra de garrafas de gas. A partir de ahora, los usuarios inscriptos en el programa podrán recibir el beneficio de $9.593 por garrafa directamente al momento de la compra, utilizando también su billetera virtual no bancaria.

Para hacer efectiva la incorporación, el Gobierno firmó un acta complementaria al convenio existente entre la Secretaría de Energía, el Banco Nación y MODO, que amplía la red de medios de pago habilitados para acreditar el reintegro. En el mismo acto, Mercado Pago y AppYPF suscribieron sus respectivas cartas de adhesión al esquema.

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Desde el Ejecutivo destacaron que “la medida fortalece la transparencia y eficiencia en la asignación de las bonificaciones, mejora la universalidad del acceso al beneficio, impulsa la inclusión financiera y garantiza que la ayuda llegue de manera oportuna a los hogares que más lo necesitan”.

El reintegro, que reemplaza al Programa Hogar desde mayo de este año, cubre hasta dos garrafas por mes durante el período invernal y una por mes para el resto del año.

¿Quiénes pueden acceder?

Pueden inscribirse en el ReSEF (subsidios-energia.argentina.gob.ar o app Mi Argentina) los hogares que cumplan alguna de estas condiciones:

Ingresos netos menores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para hogar tipo 2 INDEC

Integrante titular de Certificado de Vivienda emitido por el ReNaBaP

Integrante que percibe Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Integrante titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Desde el Ministerio de Economía aclararon que “el acceso a la bonificación de la garrafa es excluyente de la bonificación al gas por redes. Es decir, si el usuario recibe subsidio en gas por redes no califica para el subsidio de la garrafa”.

Con este nuevo esquema de bonificaciones al gas en garrafa, su admisión en el ReSEF y la incorporación de nuevos medios de pago, el Gobierno destacó que “sigue avanzando en un sistema más ágil, justo y con mayor potencial de llegar a quienes realmente lo necesitan”. (NA)