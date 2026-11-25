El dólar y el riesgo país abren este miércoles en alza y mantienen la tendencia de las últimas ruedas.

La versión oficial de la divisa estadounidense en el Banco Nación este miércoles subió $ 10 y cotiza a $ 1.580 para la compra y $ 1.630 para la venta.

A su vez, el “blue” se inició en $ 1.705 y $ 1.725 para ambas puntas, mientras que el mayorista lo hace a $ 1.601 y $ 1.610

Por su parte, el MEP vale $ 1.678 y el Contado con Liquidación (CCL) $ 1.782. En tanto, el riesgo país avanza a 1.128 puntos.

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Este nuevo aumento se produce ante una nueva caída de los bonos soberanos. El ministro, Luis Caputo, dijo que esto ocurre porque los inversores temen al "escenario político". (NA)