Mientras el dólar y riesgo país vuelven a subir, los bonos argentinos siguen en caída
La cotización oficial de la divisa sube a $1.630 y el indicador soberano supera los 1.100.
El dólar y el riesgo país abren este miércoles en alza y mantienen la tendencia de las últimas ruedas.
La versión oficial de la divisa estadounidense en el Banco Nación este miércoles subió $ 10 y cotiza a $ 1.580 para la compra y $ 1.630 para la venta.
A su vez, el “blue” se inició en $ 1.705 y $ 1.725 para ambas puntas, mientras que el mayorista lo hace a $ 1.601 y $ 1.610
Por su parte, el MEP vale $ 1.678 y el Contado con Liquidación (CCL) $ 1.782. En tanto, el riesgo país avanza a 1.128 puntos.
Este nuevo aumento se produce ante una nueva caída de los bonos soberanos. El ministro, Luis Caputo, dijo que esto ocurre porque los inversores temen al "escenario político". (NA)