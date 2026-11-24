Luego de que la economía tuviera resultados negativos por dos trimestres consecutivos y el país quedara como consecuencia en recesión técnica, tres economistas bahienses consideraron que Argentina hace varios años que se encuentra en ese estado, reconocieron que los datos del INDEC no hicieron más que avalar lo que se observa en la calle, y explicaron que la situación se revertirá a través de la inversión privada.

Incluso, el economista, investigador y docente universitario Gustavo Burachik consideró "una charlatanería" recién entender que si hay dos trimestres seguidos de caída, hay recesión técnica. "Es obvio que hay recesión. Tenemos fuga de capitales, el consumo y la inversión productiva están por el piso; no necesitamos que haya dos trimestres de Estimadores Mensuales de Actividad Económica negativos para darnos cuenta", señaló.

Al respecto, dijo que más allá de los datos conocidos este martes, la economía argentina se encuentra estancada desde hace 15 años y nunca salió de esa situación a pesar de los cambios de Gobierno. "Lo podemos ver en el indicador del Producto Bruto Interno o en el medidor de Actividad Económica. Hay alteraciones mes a mes, ya que se trata de miles de actividades económicas y mediciones pequeñas, pero la media es estacionaria", reconoció.

Con él coincidió su colega Francisco Rinaldi, quien consideró que los números difundidos por el INDEC terminaron mostrando "lo que se evidencia en la calle desde hace bastante tiempo: la actividad económica está cayendo o, en el mejor de los casos, creciendo de forma desordenada y débil".

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"Esto ya está repercutiendo en lo diario, con una demanda de empleo casi nula o concentrada en actividades muy específicas, como energía. Según el informe, apenas cinco de 15 sectores relevados crecieron en septiembre", advirtió.

Por su parte, el economista Christian Lepron fue un tanto más optimista y consideró que "la economía argentina ya pasó por este proceso recesivo, porque los datos reflejan lo ocurrido en julio, agosto y septiembre".

Christian Lepron

"La actividad económica venía cayendo en gran medida por una cuestión estacional, más allá de que los números no están dando bien, a lo que se suma todo lo que está ocurriendo con el tema del petróleo o los conflictos internacionales —dijo—. En este marco, los grandes motores de la economía como el agro, la minería y los hidrocarburos no traccionaron lo suficiente como para generar un proceso de crecimiento".

En ese sentido, Burachik sostuvo que el gobierno de Javier Milei se encuentra en un punto bajo, luego del crecimiento de la actividad entre fin del año pasado y marzo de 2026, exceptuando febrero.

"En realidad, Argentina nunca salió del estancamiento a largo plazo; nunca dejó de estar en recesión —reconoció—. Entre abril y julio tuvimos una caída, mientras que en agosto y septiembre volvió a subir, aunque no recuperó ni la mitad de lo que se había perdido desde abril en adelante".

Esta cuestión, consideró Rinaldi, no sería posible de revertir a menos "que el Gobierno deje de lado sus prejuicios ideológicos".

Francisco Rinaldi

"Estos escenarios necesitan una política fiscal algo más expansiva, con más inversión en obra pública, dado que la construcción tiene un gran efecto multiplicador, que permitiría dinamizar la demanda interna, que está muy débil. Del lado del crédito no veo muchas opciones porque la gente tiene niveles de deuda muy altos y la pérdida de poder adquisitivo complica obtener más financiamiento para consumo", dijo.

Lepron señaló, por su parte, que se está llevando a cabo un proceso para modificar esta situación, en medio de un Gobierno que quiere mantener el gasto público y la emisión monetaria en cero.

"En este formato de administración, el proceso natural que debe ocurrir para que haya crecimiento es a través de la inversión privada y del crecimiento por exportación. Puede haber gasto público en alguna medida, pero siempre respetando que exista superávit fiscal; hoy, teniendo baja actividad económica, es muy complejo que el Estado esté sobrado de dinero", consideró.

En ese sentido, Rinaldi dijo que si bien consideró que la situación podría decantar en una recesión profunda, con una mayor caída del empleo privado y el cierre de empresas, "el Gobierno ha demostrado pragmatismo cuando nadie lo esperaba, descartando ideas ridículas, como la dolarización".

Gustavo Burachik

"Puede pasar que revise su situación y se pueda mejorar, pero para eso tendrá que cambiar el equipo económico como para avalar el cambio de rumbo. Nada que no hayamos vivido en otros años, aunque con un presidente economista, algo inédito en la Argentina, el costo reputacional en términos de cambio de rumbo puede ser un escollo", afirmó.

Según Lepron, parte de la solución podría pasar por "la baja de impuestos, porque eso produce un aumento de los ingresos reales".

"En Argentina la presión impositiva es más o menos del 50% sobre lo que ganás. Si lográs bajar impuestos, bajar los aportes patronales, lo que hacés es darle a la gente la posibilidad de tener mucho más dinero, y ese dinero te da una pata en lo que significa consumo", ejemplificó.

Por su parte, Burachik señaló que el Gobierno "está entrando en un pozo del que va a ser difícil salir", ya que si busca estimular la economía a partir de la expansión del crédito, se va a acelerar la fuga de capitales porque muchos inversores considerarán que sus capitales están en riesgo, acelerando así procesos como la dolarización y la devaluación.

"Y si no baja la tasa de interés, con una economía endeudada, estamos a las puertas de un proceso de quiebras de empresas y de hogares —lamentó—. Este dilema no tiene una solución indolora y la política de este Gobierno conduce a esto".