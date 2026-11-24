De cara a este jueves, Aguas Bonaerenses informó que se realizará la reparación de una cañería de 300 milímetros ubicada sobre ruta 252 a la altura del ingreso de Pampa Energía, en Ingeniero White.

Señalaron que los trabajos requerirán afectar el servicio de agua en la localidad, incluyendo los barrios Boulevard y Saladero; el Consorcio del Puerto y empresas del Polo.

De todos modos, no precisaron el momento de la jornada en que se dará la intervención, ni la duración aproximada de los trabajos que generaran la interrupción en el servicio.

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La prestadora solicitó a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance, y utilizar las mismas únicamente para cubrir las necesidades esenciales evitando usos no prioritarios hasta la normalización.