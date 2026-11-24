La empresa EDES informó que realizará un corte de luz programado a última hora que afectará esta noche y durante las primeras horas del miércoles a los usuarios de un sector del centro de la ciudad.

La interrupción del servicio eléctrico se extenderá de 21 a 08 en el cuadrante comprendido por las calles Alsina, Soler, Las Heras y Chiclana.

Según informó la prestataria, el corte se producirá para efectuar una reparación en un tendido subterráneo.