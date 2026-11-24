El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arribará este miércoles a Bahía Blanca, donde tiene previsto encabezar una actividad institucional en el Puerto local y realizar anuncios vinculados con las obras de dragado de mantenimiento y profundización del canal principal de navegación del estuario bahiense.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Nueva, el mandatario provincial llegará a la ciudad para participar, alrededor de las 10, de un acto junto al intendente Federico Susbielles y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos. La actividad portuaria será, según la agenda prevista, su única presentación oficial en nuestra ciudad.

La expectativa está puesta en los detalles que pueda brindar sobre el proyecto de profundización del canal de acceso, una intervención considerada estratégica para el futuro del complejo portuario y el desarrollo productivo de la región.

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La iniciativa apunta a mejorar las condiciones de navegación y permitir el ingreso y la operación de buques de mayor porte y capacidad de carga. De concretarse, representaría un paso importante para acompañar el crecimiento de las actividades industriales, comerciales y energéticas vinculadas con el puerto bahiense.

En particular, la obra adquiere relevancia frente a las perspectivas de incremento de las exportaciones de petróleo provenientes de Vaca Muerta y la necesidad de contar con infraestructura portuaria adecuada para responder a las nuevas demandas logísticas.

En este escenario, también cobra importancia el reciente proceso de adjudicación del servicio de dragado de mantenimiento del Puerto de Bahía Blanca, otorgado por un período de 15 años a una unión transitoria integrada por Jan De Nul y Compañía Sudamericana de Dragados.

Se trata de dos intervenciones diferentes pero complementarias: mientras el mantenimiento permite conservar las profundidades actuales y garantizar las condiciones de navegación, la profundización busca modificar esas condiciones para posibilitar operaciones de mayor escala.

Después de su paso por Bahía Blanca, Kicillof continuará su recorrida por el distrito de Coronel Rosales, donde tiene previstas actividades en Pehuen Co.

En la localidad balnearia se espera que participe de la inauguración de un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) y del Parque Solar, una obra recientemente construida por la Provincia. Además, la agenda contempla anuncios vinculados con trabajos de defensa costera y otras intervenciones para el distrito.

La gira provincial también incluirá una visita a Tres Arroyos, donde el gobernador tiene previsto desarrollar una agenda institucional con varias actividades; entre ellas la entrega de 120 viviendas financiadas por el Estado bonaerense, que fueron sorteadas el pasado 20 de octubre en el Polideportivo Municipal, en un acto que contó con más de 1.500 familias inscriptas.

Además, está prevista la inauguración del SUM del barrio Santa Teresita, una recorrida por las obras de remodelación de la sucursal local del Banco Provincia y la entrega de netbooks a estudiantes de escuelas secundarias.