La filial bahiense del Suteba realizará este miércoles una doble jornada de acciones gremiales, con actividades previstas para la mañana y la tarde, por lo que una vez más numerosos establecimientos públicos de los niveles Inicial, Primario y Secundario de la ciudad tendrán su actividad parcial o totalmente interrumpida, según la cantidad de adhesiones a ambas medidas de fuerza.

"Este miércoles nos encontramos en las calles con dos convocatorias: 10 hs. Puerto de Ingeniero White. Concentramos en el marco de la visita del gobernador Axel Kicillof para exigir: la devolución de los descuentos por paro, el correcto funcionamiento del IOMA, la resolución urgente de las jubilaciones docentes, y Justicia por Cristian Pereyra. Basta de precarización laboral y de naturalizar el pluriempleo", anunciaron los organizadores desde sus redes sociales.

Desde el sindicato, además, convocaron a los educadores a las 17 en la Plaza Rivadavia en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. "Realizaremos un micrófono abierto para exigir justicia por Nancy Godoy y por Cristian Pereyra", completaron.

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De esta manera, el calendario escolar llegará a 32 jornadas sin clases en lo que va del año en Bahía Blanca, producto de distintas medidas de fuerza -paros, jornadas o asambleas impulsadas por los diferentes gremios.

El Suteba local interrumpió el Ciclo Lectivo cuatro veces en marzo (los días 2, 3, 9 y 10); tres en abril (17, 21 y 29); otros tres en mayo (7, 12 y 20); tres más en junio (9, 18 y 30); dos en julio (14 y 15); cuatro en agosto (4, 6, 25 y 26); uno en septiembre (18); y cuatro en octubre (21, 22, 27 y 28).

A esas jornadas se suman las huelgas llevadas adelante por la Sección Educación de ATE (24 y 25 de junio, y 30 de septiembre), los paros nacionales de la CTERA (3 de agosto y 29 de octubre) y el provincial del Frente de Unidad Docente Bonaerense (1 y 15 de octubre).