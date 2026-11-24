El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 25 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de fresco a templado y soleado, con viento regular del noroeste rotando al oeste, y buena visibilidad.

Durante la tarde, el tiempo se presentará templado y soleado, con viento moderado del oeste rotando al sudeste. El índice UV se prevé alto y la visibilidad seguirá buena.

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La noche, en tanto, estará fresca con cielo despejado, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 13 grados.