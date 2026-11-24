El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 25 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 25 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo pasará de fresco a templado y soleado, con viento regular del noroeste rotando al oeste, y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde, el tiempo se presentará templado y soleado, con viento moderado del oeste rotando al sudeste. El índice UV se prevé alto y la visibilidad seguirá buena.
La noche, en tanto, estará fresca con cielo despejado, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 13 grados.