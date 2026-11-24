El Proceso APELL Bahía Blanca lleva adelante encuestas domiciliarias en los barrios comprendidos en su zona de influencia: Ingeniero White, Villa Delfina, Loma Paraguaya, Boulevard y Saladero, con el objetivo de actualizar los datos de la población y fortalecer las acciones de prevención, preparación y respuesta ante posibles emergencias tecnológicas / industriales.

Durante las visitas, los equipos debidamente identificados recopilarán y actualizarán información de los hogares y, al mismo tiempo, brindarán información sobre las principales medidas de autoprotección que deben adoptarse ante una eventual emergencia industrial.

Estas acciones buscan promover el conocimiento y la participación de la comunidad, facilitando el acceso a información que permita actuar de manera adecuada y segura ante una situación de emergencia.

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Además, la actualización de los datos constituye una herramienta fundamental para mejorar la comunicación con la población, fortalecer los mecanismos de prevención y contribuir a una respuesta más eficaz y coordinada entre los organismos e instituciones que integran el Proceso APELL.

Se solicita a las y los vecinos recibir a los encuestadores y colaborar con el relevamiento, cuya finalidad es contribuir a la seguridad y al bienestar de toda la comunidad.

El Proceso APELL reafirma así su compromiso con la prevención, la información y la preparación de la población frente a posibles emergencias industriales, promoviendo una comunidad cada vez más informada y preparada.