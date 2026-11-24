El Juzgado Correccional Nº 3 de Bahía Blanca condenó a tres efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires por haber golpeado y sometido a vejaciones a un adolescente de 14 años durante un procedimiento realizado en marzo de 2022 en esa ciudad.

La resolución recayó sobre Martín Omar Ñancucheo, Fabián Enrique Ausili y Sergio Fernando Gaspar, quienes recibieron penas de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial para ejercer la función pública y reglas de conducta.

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Ñancucheo es el exsubjefe de la comisaría Cuarta que ya había sido condenado en la denominada "causa robacables". Actualmente está detenido en la Unidad Penal Nº 30 de General Alvear.

De acuerdo con la investigación llevada adelante por la UFIJ Nº 7, a cargo de la fiscal Marina Lara, los hechos tuvieron lugar cuando los uniformados cumplían una diligencia ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 1 local, en el marco de otra causa en trámite.

Según se acreditó en el proceso, tras aprehender al menor en la intersección de las calles Gregorio de Laferrere y Patagones, los policías le propinaron insultos, ahorcamientos, opresión en la garganta, golpes de puño y patadas en la cabeza, el torso y las extremidades, además de doblarle los dedos de una mano mientras ya se encontraba esposado y en estado de indefensión.

El adolescente, a raíz de esas agresiones, sufrió lesiones de carácter leve: eritema lineal en la muñeca izquierda, hematomas en el párpado superior y en la región malar izquierda, escoriaciones en el puente nasal, en el tobillo izquierdo y en el hueco poplíteo derecho, junto con un cefalohematoma occipital derecho.

En el fallo también se determinó que, en el mismo contexto operativo, cuando la víctima ya estaba aprehendida y esposada dentro de un móvil policial estacionado frente a una vivienda de Gregorio de Laferrere al 3300, Ñancucheo le aplicó golpes de puño en el rostro.

Por los delitos de vejaciones y lesiones leves, Ausili y Gaspar fueron condenados a 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos y funciones públicas por 5 años.

En tanto, Ñancucheo recibió una pena de 2 años y 4 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para la función pública por el término de 4 años y 8 meses.

Asimismo, los tres condenados deberán cumplir reglas de conducta durante 2 años, entre ellas fijar residencia y someterse al control del Patronato de Liberados. Por último, el juzgado resolvió absolver a Ausili por el delito de amenazas por el cual también había llegado imputado en el mismo procedimiento.