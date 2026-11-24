Nidia Burgos Vicepresidenta de la Fundación Ezequiel Martínez Estrada

Uno de los ámbitos femeninos que atesora mayor riqueza humana son los talleres de arte. Son espacios muy especiales que generalmente reúnen a mujeres que se encuentran en ellos en forma azarosa. Entre ellas hay algunas jóvenes que quieren canalizar inquietudes artísticas, laborales y lúdicas, pero, en general, una mayoría que ya ha criado y acompañado a sus hijos hasta que crecieron; otras que han perdido a su pareja o transitan etapas de soledad.

Y allí, guiadas por una maestra, van encontrándose a sí mismas en el trabajo creativo y, juntamente, desarrollando lazos fuertes y flexibles a la vez, con sus compañeras de taller y con su maestra, y esta con todas ellas, en una relación solidaria, humana, profunda y feliz. Se ayudan, intercambian datos, recetas de cocina, libros, música, se recomiendan obras de teatro, películas, ofertas y se revelan historias de hondo contenido humano. Cada encuentro es una especie de terapia reconfortante a la que nadie quiere faltar. Y cuando alguna no asiste y no ha avisado, todas se preocupan por si le pasó algo o necesita ayuda, y el altruismo grupal se hace evidente.

Analía Tridente, mujer singular que con silenciosa modestia supo aquilatar en una mirada al misterioso «otro» que es cada ser humano, creó y dirigió un Taller Integral de Arte al que tuve el gusto de asistir durante los últimos cinco años. Pero a Analía la conocí hace mucho tiempo, en su vibrante juventud, cuando supo colaborar en la organización de exposiciones grupales de talleres urbanos.

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Poseía el don de la belleza y una enorme simpatía. Su gran tesón se unía a la difícil capacidad de coordinar voluntades y talentos. Sobre todo, sabía persuadir y disculpar. «Constancia en la fe», dice el diccionario sobre la perseverancia, y Analía nunca dudó en su fe. Incluso agradeció su enfermedad porque, según ella, aquella le enseñaba nuevas virtudes para perdonar, apoyar y reconocer al que no sentía o pensaba como ella.

Hasta el final dejó testimonio de su laboriosidad admirable cuidando, cocinando, pintando, tejiendo. Siempre estuvo creando y aprendiendo y, por supuesto, enseñando; enseñándonos fundamentalmente con su ejemplo a amar a la familia, a los hijos, a todas las criaturas. Enseñó lo que no puede enseñarse: a ser sensible, a buscar cada una en sí misma dotes artísticas y a sellar algo intangible pero real: la amistad fuerte de un grupo de taller.

En su hogar ella templaba las armas de su lucha. Durante muchos meses, antes de la clase de las 15, rezó el rosario pidiendo por el nacimiento de una nieta. Pocos meses antes de morir, se dedicó a pintar con minucioso detalle la tela para el vestido de comunión de su nieta. Y en todo lo que hacía, desde un budín hasta la pintura de un cuadro o una cerámica, ponía toda su destreza y su pasión.

En su juventud trabajó en el Poder Judicial; cuando nacieron sus hijos, se dedicó a su crianza y encontró en el taller una forma de vida casera y, a la vez, prodigada a los demás. Se esforzó en una capacitación constante que abarcó la cerámica, el fileteado, la restauración, la costura, el tejido, la pintura de caballete y la escultura.

Adoraba el arte románico y siguió con esmero y talento la tradición eminente y antigua de pintar íconos religiosos. Creó una marca: Abra Toral, en la que se destacaban piezas de su famosa Colección Argentina, donde recreaba supervivencias autóctonas de cardos, escudos, caballos y peces de ríos patagónicos. Sus piezas tenían carácter, personalidad, estilo y una temática distintiva de la cultura urbana. Además, investigaba el comportamiento de los materiales, inventaba, creaba y enseñaba con un aire de lograda sencillez pródiga.

Siempre la frecuenté y adquiría sus obras, que me encantaban. Cuando me jubilé fui a su taller fundamentalmente para tener la oportunidad de conversar con ella. Era un placer escucharla. Para mí, hacer alguna artesanía era algo secundario, pero ella nos impulsaba a manejar los materiales, nos animaba a dibujar, a crear. Tenía una espiritualidad natural que nos enriquecía el alma.

Creo que a todas sus discípulas nos dejó grabado el axioma: Honrar la Vida; porque si Analía estaba, una podía decir como un personaje de La señora Dalloway, de Virginia Woolf: «Beauty was everywhere» («Había belleza en todas partes»).

Por eso, Maestra, tu lugar siempre estará junto al fuego de nuestro permanente afecto.