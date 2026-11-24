El libro Di Sarli y sus cantores, de los investigadores y gestores culturales Gabriela Biondo y José Valle, será presentado el próximo martes 1 de diciembre, a las 18, en la sede de la Academia Nacional del Tango, ubicada en Avenida de Mayo 833, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La actividad contará con la participación del presidente de la Academia, Gabriel Soria; la académica Sonia Ursini; el especialista Claudio Torelli e invitados especiales. También habrá un recital de la cantante Gaby, conocida como "la voz sensual del tango", quien interpretará obras del repertorio de Carlos Di Sarli.

Durante el encuentro, el ciclo cultural Bahía Blanca No Olvida entregará distinciones a distintas figuras de la cultura popular: la cantante Silvia Nieves, el productor y cantautor Carlos Varela y los poetas Raimundo Rosales y Alejandro Szwarcman.

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La publicación constituye el tercer volumen de una serie de investigaciones iniciada por Biondo y Valle con Troilo y sus cantores y continuada con Pugliese y sus cantores. El proyecto propone reconstruir la trayectoria y las características artísticas de los grandes directores de la época de oro del tango a partir de los cantores, presentadores y letristas que formaron parte de sus orquestas.

En ese sentido, los autores explican que el estudio de los cantores permite conocer aspectos de la conducción de cada agrupación, los criterios de selección de sus integrantes, las aptitudes que se buscaban, el repertorio y el tiempo que permanecían en las formaciones.

En el caso de Di Sarli, la investigación aborda su exigencia artística y profesional, así como las condiciones de trabajo y la popularidad que alcanzó su orquesta. También destaca el papel de los seguidores del músico en la preservación de su legado a través de las radios, las milongas y los homenajes.

El libro incluye perfiles biográficos de algunos de los cantores que integraron la formación del músico bahiense, entre ellos Roberto Rufino, Alberto Podestá, Jorge Durán, Mario Pomar, Oscar Serpa y Roberto Florio. Además, recupera información sobre intérpretes que pasaron por la orquesta y cuyas voces no quedaron registradas en discos.

La edición cuenta con un prólogo de Claudio Torelli y una ilustración de portada realizada por el artista plástico bahiense Guillermo Arena. En los agradecimientos, Biondo y Valle reconocen el trabajo de Galo Valle en la corrección de textos y la investigación, además del acompañamiento de Gabriel Soria y Sonia Ursini, desde la Academia Nacional del Tango.

La obra recibió declaraciones de interés en Bahía Blanca. El Instituto Cultural municipal la declaró de Interés Municipal, en el marco de la edición 2026 del ciclo Bahía Blanca No Olvida, mediante la Resolución RESOL-2026-4-E-MUNIBAHIAB-IC. Por su parte, el Honorable Concejo Deliberante la declaró de Interés Legislativo, a través del expediente 398-HCD-2026.

El proyecto cuenta, además, con el auspicio y la adhesión de la Academia Nacional del Tango y del Consulado General de Italia en Bahía Blanca, y con el respaldo del Fondo Municipal de las Artes y de instituciones y empresas de la región, entre ellas la Cooperativa Obrera, Profertil, el Sindicato de Químicos y Petroquímicos, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Transporte Sudamérica, Óptica Fortunato y URGARA.