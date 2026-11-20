Franco Pignol fpignol@lanueva.com Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

Quince años después de comenzar a construir su camino en el rock bahiense, Soldadores Sin Careta dará un nuevo paso en su carrera: el próximo jueves 26 de noviembre, a las 20, publicará "Manos vacías", su primer EP bajo el sello 300 Discos. El lanzamiento estará disponible en todas las plataformas digitales y representa la incorporación formal del grupo a una estructura de distribución nacional.

El trabajo reúne cuatro canciones: "Manos vacías", "Sombras en paredes", "Prendida la ilusión" y "La única forma de querer". Fue producido, grabado y mezclado por Guito Daverio y Luis Volcoff en los estudios Deja Vu, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante julio de 2026. La masterización estuvo a cargo de Dosorio Sound, en El Ángel Mastering, también en Capital Federal, durante noviembre.

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La novedad llega después de un recorrido que fue ampliando las fronteras de la banda. Formada en Bahía Blanca en 2010, la agrupación está integrada por Gabriel Tieri (voz), Rodrigo Prieto y Luis Suñer (guitarras y coros), Jimena Krischak (bajo), Iván Schwerdt (teclados) y Marcelo Sánchez Cabezas (batería y coros).

En estos 15 años publicó tres producciones de estudio: "Una fulera versión" (2011), "Soldadores Sin Careta" (2017) y "10x10" (2022). Posteriormente, inició una nueva etapa artística con la producción de "La evolución de un sueño", su primer EP, realizado en 2024 junto a Bochi Bozzalla, guitarrista de Las Pastillas del Abuelo, y Tino Moroder, fundador de El Atolón de Funafuti. Grabado en Zoara Music, en Buenos Aires, ese material les permitió incorporarse a la distribuidora Submarino Atómico.

Otro punto de inflexión llegó en octubre de 2025 con "Mi gran debilidad", una colaboración con Piti Fernández, cantante de Las Pastillas del Abuelo. La canción surgió de la intención de compartir un tema con un artista nacional y encontró una respuesta inmediata en el músico, quien aceptó participar. El videoclip, registrado en secreto en un reconocido hotel de Bahía Blanca, tuvo repercusión en YouTube y actualmente forma parte del catálogo distribuido por 300 Discos.

En la antesala de este lanzamiento, el grupo tuvo otra presentación destacada el domingo pasado, cuando fue parte de la apertura del show de Ciro y Los Persas en el Dow Center".

La experiencia también abrió nuevas puertas para el grupo. En diciembre de 2025, Soldadores Sin Careta fue banda invitada de Las Pastillas del Abuelo en el microestadio del Club GEI, en Ituzaingó. Ya en 2026, llegó la participación en la Fiesta Nacional del Camarón y Langostino, donde compartió escenario con Las Pastillas del Abuelo y Los Mentidores.

De ese encuentro quedó otro registro especial: una versión en vivo de «Mi gran debilidad», con Piti Fernández en voz y José Palazzo, creador del Cosquín Rock, en bajo.

Con "Manos vacías", Soldadores Sin Careta inicia ahora una etapa que encuentra a la banda con nuevas canciones, experiencia compartida y una proyección que excede el ámbito local.

El lanzamiento tendrá continuidad el viernes 27 de noviembre, con un especial dedicado al grupo y al nuevo EP por streaming. En tanto, la presentación en vivo será el viernes 11 de diciembre, en el marco de los festejos por los 15 años de trayectoria.

En la antesala de este lanzamiento, el grupo tuvo otra presentación destacada el domingo pasado, cuando fue parte de la apertura del show de Ciro y Los Persas en el Dow Center.