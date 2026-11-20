En el Ciclo de Música de Cámara del Auditorio L. Caronti, se presentarán El grupo está conformado por Estefanía Blanco (clarinete), Yetsabel Ramírez (Violoncello), Ignacio Ares (Piano) y Julián Mansilla (Bandoneón y arreglos), artistas con una vasta trayectoria musical a nivel nacional e internacional con los artistas invitados Juan Rossi (contrabajo) y Florencia Barrueco (percusión).

En esta oportunidad, se ofrecerá al público una nueva propuesta en donde la música académica y popular se une para converger en una misma sonoridad, reivindicando a la vez, la importancia del amplio y valioso repertorio sudamericano que tenemos en nuestro acervo cultural.

Las piezas que se interpretarán serán de diferentes compositores y compositoras de Latinoamérica. Algunas de ellas serán estrenos escritos especialmente para los/as músicos/as del grupo y otras serán transcripciones y adaptaciones de piezas ya existentes tales como las del gran músico Astor Pizzolla, A. Márquez, J. Mansilla, S. Tozzola y L. Otero, entre otras.

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Cabe destacar, que como uno de los mayores objetivos del grupo es generar un espectáculo ameno en donde prevalezca el enriquecimiento y la valoración cultural, resulta sumamente importante el intercambio para con el público desde la explicación de la historia de cada pieza, del estilo y el nombre del autor/a.

Entradas a la venta en el link de Entrada Uno o Boletería de la Biblioteca Rivadavia: Avenida Colón 31, de lunes a viernes de 10 a 17h, sábados de 9 a 12h y 1 hora antes del espectáculo.

Precio: $14.000, entradas numeradas y 25 % de descuento para jubilados, estudiantes y UMSur. (* Las promociones son solo por boletería.)