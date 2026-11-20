"Sonoridades de Latinoamérica", con piezas de Piazzolla y Mansilla
El espectáculo que contará con diversos artistas, se presentará hoy, a las 20 en el auditorio de la Biblioteca Rivadavia.
En el Ciclo de Música de Cámara del Auditorio L. Caronti, se presentarán El grupo está conformado por Estefanía Blanco (clarinete), Yetsabel Ramírez (Violoncello), Ignacio Ares (Piano) y Julián Mansilla (Bandoneón y arreglos), artistas con una vasta trayectoria musical a nivel nacional e internacional con los artistas invitados Juan Rossi (contrabajo) y Florencia Barrueco (percusión).
En esta oportunidad, se ofrecerá al público una nueva propuesta en donde la música académica y popular se une para converger en una misma sonoridad, reivindicando a la vez, la importancia del amplio y valioso repertorio sudamericano que tenemos en nuestro acervo cultural.
Las piezas que se interpretarán serán de diferentes compositores y compositoras de Latinoamérica. Algunas de ellas serán estrenos escritos especialmente para los/as músicos/as del grupo y otras serán transcripciones y adaptaciones de piezas ya existentes tales como las del gran músico Astor Pizzolla, A. Márquez, J. Mansilla, S. Tozzola y L. Otero, entre otras.
Cabe destacar, que como uno de los mayores objetivos del grupo es generar un espectáculo ameno en donde prevalezca el enriquecimiento y la valoración cultural, resulta sumamente importante el intercambio para con el público desde la explicación de la historia de cada pieza, del estilo y el nombre del autor/a.
Entradas a la venta en el link de Entrada Uno o Boletería de la Biblioteca Rivadavia: Avenida Colón 31, de lunes a viernes de 10 a 17h, sábados de 9 a 12h y 1 hora antes del espectáculo.
Precio: $14.000, entradas numeradas y 25 % de descuento para jubilados, estudiantes y UMSur. (* Las promociones son solo por boletería.)