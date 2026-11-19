El encuentro que Abel Pintos protagonizó con los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione durante la visita del papa León XIV tuvo un capítulo inesperado. Días después de cantar junto a ellos en Claypole, les hizo una propuesta muy especial a Valentina y Emanuel: invitarlos a uno de sus conciertos en el teatro Gran Rex para volver a interpretar juntos una canción.

La sorpresa quedó registrada en un video que la institución compartió en sus redes sociales. En las imágenes se puede ver a los dos jóvenes mientras escuchan el mensaje que les envió el cantante y descubren la invitación.

“Me alegra mucho poder saludarlos. Quería hacerles una invitación: estoy haciendo unos conciertos en el teatro Gran Rex y me encantaría que ustedes pudieran venir a compartir conmigo una vez más La llave”, les dijo Abel.

El tema tiene un significado especial para los tres: fue la canción que interpretaron durante la histórica visita del Pontífice al establecimiento de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown.

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“Para que la cantemos al público y volvamos a ser felices compartiendo esa canción -remarcó el artista-. Si ustedes pudieran y quisieran venir, para mí sería una alegría muy grande. De todo corazón, sería una alegría muy grande para mí”.

Además, les mandó un abrazo a sus compañeros del coro y de la orquesta y anticipó que volverá a visitar la institución.

La reacción de Valentina y Emanuel reflejó la sorpresa y la felicidad que les produjo la propuesta. La joven, vecina de Burzaco, definió la invitación como “una bendición”, mientras que Emanuel agradeció la oportunidad: “Estoy agradecido a esta oportunidad que Dios nos da para poder cantar con vos. Muchas gracias”. (con información de TN)