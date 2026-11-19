La Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca anunció los artistas distinguidos en el marco del 41° Salón Anual de Arte, una nueva edición de este tradicional espacio cultural que promueve la creación artística y brinda reconocimiento al talento de artistas de nuestra ciudad y la región.

Luego de evaluar las obras presentadas, el jurado designado para esta edición, Ricardo Celma, Mario Sanzano y Mario Vidal Lozano, dieron a conocer los ganadores y las menciones correspondientes, destacando la calidad, diversidad y riqueza de las propuestas artísticas participantes.

Los artistas premiados y distinguidos en esta edición son:

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Categoría pintura

1º PREMIO ADQUISICIÓN. “El juego de la taba de 1964", Pablo Fabián Macías. CABA, Buenos Aires

2° PREMIO. "Belladona", Mónica Rojas. Merlo, Buenos Aires

3° PREMIO. "The rider", Andrés Compagnucci. La Plata, Buenos Aires

MENCIÓN. "Encuentro ancestral", Gabriel Álvarez. CABA, Buenos Aires

MENCIÓN. "Dimensión Intangible 2026", Juan José Wally. Olavarría, Buenos Aires

MENCIÓN. "Across the universe", Mario Nicora. Berazategui, Buenos Aires

MENCIÓN. "Girasoles", Mario Eyheramonho. Toay, La Pampa

Categoría escultura

1º PREMIO - ADQUISICIÓN. “Amparo", María Alejandra Paiz. Tres Arroyos, Buenos Aires

2° PREMIO. "En pampa y la vía", Marcelo Fernández Rodero. Bahía Blanca, Buenos Aires

3º PREMIO. "El abrigo", Gustavo Boero. Carmen de Patagones, Buenos Aires

MENCIÓN. "Mujer bailando bajo la lluvia", Jorge Oscar Fuhr. Tornquist, Buenos Aires

MENCIÓN. "P5”, Tian Ortiz. Santa Rosa, La Pampa

MENCIÓN. "Ángel paramétrico, una monumentalidad comprimida", Florida, Vicente López, Buenos Aires

La Fundación agradeció a los integrantes del jurado por su compromiso, dedicación y valiosa labor, así como a todos los artistas que participaron de esta convocatoria, contribuyendo una vez más al crecimiento y la continuidad de este espacio de encuentro con el arte.

La inauguración del 41° Salón Anual de Arte tendrá lugar el viernes 27 de noviembre, a las 19.30, en la sede de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, ubicada en Avenida Colón 2.

La muestra reunirá las obras seleccionadas en esta edición y podrá ser visitada por la comunidad, reafirmando el compromiso de la Fundación con la promoción de la cultura y el acompañamiento de las expresiones artísticas de nuestra región.