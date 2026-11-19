La Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca dio a conocer los ganadores y las menciones de su tradicional certamen
Luego de evaluar las obras presentadas, el jurado designado para esta edición, Ricardo Celma, Mario Sanzano y Mario Vidal Lozano, dieron a conocer los ganadores y las menciones correspondientes.
La Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca anunció los artistas distinguidos en el marco del 41° Salón Anual de Arte, una nueva edición de este tradicional espacio cultural que promueve la creación artística y brinda reconocimiento al talento de artistas de nuestra ciudad y la región.
Luego de evaluar las obras presentadas, el jurado designado para esta edición, Ricardo Celma, Mario Sanzano y Mario Vidal Lozano, dieron a conocer los ganadores y las menciones correspondientes, destacando la calidad, diversidad y riqueza de las propuestas artísticas participantes.
Los artistas premiados y distinguidos en esta edición son:
Categoría pintura
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1º PREMIO ADQUISICIÓN. “El juego de la taba de 1964", Pablo Fabián Macías. CABA, Buenos Aires
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2° PREMIO. "Belladona", Mónica Rojas. Merlo, Buenos Aires
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3° PREMIO. "The rider", Andrés Compagnucci. La Plata, Buenos Aires
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MENCIÓN. "Encuentro ancestral", Gabriel Álvarez. CABA, Buenos Aires
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MENCIÓN. "Dimensión Intangible 2026", Juan José Wally. Olavarría, Buenos Aires
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MENCIÓN. "Across the universe", Mario Nicora. Berazategui, Buenos Aires
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MENCIÓN. "Girasoles", Mario Eyheramonho. Toay, La Pampa
Categoría escultura
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1º PREMIO - ADQUISICIÓN. “Amparo", María Alejandra Paiz. Tres Arroyos, Buenos Aires
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2° PREMIO. "En pampa y la vía", Marcelo Fernández Rodero. Bahía Blanca, Buenos Aires
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3º PREMIO. "El abrigo", Gustavo Boero. Carmen de Patagones, Buenos Aires
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MENCIÓN. "Mujer bailando bajo la lluvia", Jorge Oscar Fuhr. Tornquist, Buenos Aires
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MENCIÓN. "P5”, Tian Ortiz. Santa Rosa, La Pampa
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MENCIÓN. "Ángel paramétrico, una monumentalidad comprimida", Florida, Vicente López, Buenos Aires
La Fundación agradeció a los integrantes del jurado por su compromiso, dedicación y valiosa labor, así como a todos los artistas que participaron de esta convocatoria, contribuyendo una vez más al crecimiento y la continuidad de este espacio de encuentro con el arte.
La inauguración del 41° Salón Anual de Arte tendrá lugar el viernes 27 de noviembre, a las 19.30, en la sede de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, ubicada en Avenida Colón 2.
La muestra reunirá las obras seleccionadas en esta edición y podrá ser visitada por la comunidad, reafirmando el compromiso de la Fundación con la promoción de la cultura y el acompañamiento de las expresiones artísticas de nuestra región.